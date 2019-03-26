華聞快遞／2019「一帶一路」電力能源高管人才發展計劃啟動

▲2019「一帶一路」電力能源高管人才發展計劃在西安交通大學啟動。（圖／翻攝自中新社）

《陝西》2019「一帶一路」電力能源高管人才發展計劃啟動

2019「一帶一路」電力能源高管人才發展計劃25日在西安交通大學啟動。本屆計劃聚焦「特高壓、智能電網與海綿城市基礎設施」主題，邀請來自泰國、馬來西亞等12個絲路沿線國家和地區的學員參加。2018年5月，西安交通大學和香港理工大學聯合設立絲路工學院，旨在促進絲路沿線國家和地區合作培養國際化人才。（中新社）

《海南》促進貿易投資便利化！興業銀行海南FT賬戶即將投產



興業銀行海南自由貿易試驗區（港）自由貿易賬戶（FT賬戶）體系建設相關工作順利通過中國人民銀行驗收，成為海南全島「第四家」具備開辦分賬核算業務資質的銀行。下一步，該行將加快推進FT系統上線，正式開辦自貿區業務。（中新社）

《上海》比2008年增加1520元！上海月最低工資標準上調至2480元

上海市人力資源和社會保障局25日發布消息稱，上海將從2019年4月1日起調整最低工資標準，月最低工資標準從2420元（人民幣，下同）調整到2480元，增加60元；每小時最低工資標準從21元調整到22元。（中新社）

▲上海月最低工資標準不含勞動者個人依法繳納的社會保險費和住房公積金，由用人單位另行支付。（圖／翻攝自中新社）

《天津》康師傅去年營收淨利雙增 泡麵市場佔有率超40%

康師傅控股有限公司（簡稱：康師傅）25日發布2018年財報顯示，2018年康師傅營收為606.86億元人民幣，同比增長2.94%；公司股東應佔溢利為24.63億元人民幣，同比增長35.42%。康師傅表示，公司將原本的高價面、高端面合併定義為「新高價」，並將10元以上的桶麵定義為「超高端」，以鞏固新高價為核心，著手佈局超高端市場，並加強渠道管理，強化與新零售的合作，實現銷售額成長。（新京報）

《湖南》停產整改產銷下滑！辣條行業迎「史上最嚴」監管風暴

繼央視3·15晚會曝光「問題」辣條後，辣條產業迎來「史上最嚴」監管風暴，電商平台下架相關產品，多地部門查處涉事企業，部分省份在學校周邊更是直接下達辣條「禁售令」。受監管趨嚴影響，辣條主產區湖南平江縣多家企業進行了整改，企業產銷量也有所下降，部分企業對行業發展持觀望態度。（人民網）

《福建》台商帶東南亞黃金木瓜 紮根大陸「規模化種植」

台商鄧泰章2015年從台灣引進了東南亞地區的進口水果「黃金木瓜」，在東山縣樟塘鎮港西村的山野郊外租下一塊11畝地的小農場，作為培育新品種的「試驗田」。去年下半年，他栽培的黃金木瓜大面積存活，一年可以結出大約250斤的果實，是普通木瓜結果量的5倍。（中新社）

▲黃金木瓜的結果量是普通木瓜的5倍。（圖／翻攝自中新社）

《廣西》加速推進糖業轉型升級 舉辦「糖博會」對接國際市場

廣西糖業發展辦公室市場處處長楊若召25日指出，為加速糖業轉型升級，主動對接國際市場，中國糖業協會、廣西糖業發展辦公室將於今年5月在南寧舉辦「2019年中國糖業博覽會暨世界糖業研討會」。（中新社）

《北京》4月1日起市民可認購北京地方債

首批櫃檯地方債，寧波債和浙江債正式發行。寧波債3億網銀額度在2分鐘內就被搶光，浙江債網銀額度也在十幾分鐘內售罄。由於櫃檯地方債是在本地區範圍內發行，所以北京地區的客戶很難買到昨日的寧波債和浙江債。北京市政府債券4月1日就將登陸北京地區的銀行櫃檯，北京市民屆時可在工行、農行等銀行櫃檯和電子渠道認購。（中新社）