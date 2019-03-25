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華聞快遞／內蒙古與國際接軌！打通科技成果轉化「最後一公里」

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▲華聞快遞／內蒙古與國際接軌！打通科技成果轉化「最後一公里」（圖／翻攝自中新社）

▲內蒙古企業與國外企業進行科技項目對接。（圖／翻攝自中新社）

《內蒙古》內蒙古與國際接軌！打通科技成果轉化「最後一公里」

內蒙古自治區科學技術廳25日公佈2019年1月至2月專利統計數據，內蒙古專利申請量3737件，同比增長32.56%，發明專利授權量162件，同比增長20%。作為2018年十大國產技術突破的專利項目，「全球首條瓷絕緣子自動化生產線」在內蒙古調試成功，讓大陸電力裝備領域的科技成果轉化落地國際。（中新社）

《黑龍江》大陸學者研製出「磁性微游動機器人」為癌症診斷治療

哈爾濱工業大學25日發佈消息，該校機電學院機器人技術與系統國家重點實驗室謝暉教授團隊，共同研製出可用於癌症診斷治療的「磁性微游動機器人」，成果有望為癌症治療中高效靶向給藥，以及早期診斷體內成像提供有效解決方案。（中新社）

《福建》華為攜手夥伴打造「智慧島」　智能生活觸手可及

華為中國生態夥伴大會2019在福州海峽國際會展中心舉行。本次大會以「因聚而生·智能進化」為主題，寓意在數字化轉型不斷深化的智能時代，將「平台+生態」戰略演進為「平台+AI+生態」，為夥伴提供「+AI」的支持，共同實現智能進化。此外，華為也將大會舉辦場地「福州海峽國際會展中心」打造成為「智慧島」，以ONE為創意，O-On-line全聯接、N- No-boundaries無邊界、E-Experience全體驗，打造真實在線的沉浸式智能體驗。（人民網）

▲華聞快遞／內蒙古與國際接軌！打通科技成果轉化「最後一公里」（圖／翻攝自人民網）

▲2019華為中國生態夥伴大會。（圖／翻攝自人民網）

《海南》海南鼓勵盤活存量商品住宅用地　提出4項具體處置措施

海南省近期提出《關於鼓勵存量商品住宅用地轉型利用和解決有關歷史遺留問題的實施意見》，鼓勵存量商品住宅用地轉型利用和處置盤活、解決招商引資項目配套商品住宅用地遺留問題，並提出4類處置措施。（中新社）

《上海》2019數字中國創新大賽分區決賽在滬舉行

2019數字中國創新大賽分區決賽24日在上海格林東方酒店舉辦，本次活動的舉辦標誌著2019數字中國創新大賽分區決賽已全面開啟。據悉，大賽自2019年1月全面開賽以來競逐十分激烈，《智能盤點——鋼筋數量AI識別》賽題共有1617支賽隊參與，《海上風場SCADA數據缺失智能修復》賽題共有812支賽隊參與。（中新社）

《北京》增長11.4%！2018年北京居民人均服務性消費支出2.2萬元

北京市統計局、國家統計局北京調查總隊日前發布的《北京市2018年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，2018年北京市實現服務性消費額1.37萬億元（人民幣，下同），比上年增長11.8%，對總消費增長的貢獻率達到82.6%，成為帶動消費增長的主要力量。（新華社）

《廣西》桂林機場新航季開通宜賓、大理、南陽、瀘州多個新航點

桂林機場3月31日至10月26日將實行夏秋航班計劃。桂林機場進一步優化航線佈局，增加了宜賓、大理、南陽、瀘州、萬州、荔波、鹽城等多個新的通航城市，旅客出行選擇更加豐富方便快捷。桂林兩江國際機場服務營銷部介紹，新航季33家航空公司參與運營國內外航線，日均起降飛機230架次左右，同比增長7.8%，國際國內通航城市72個，其中國內城市66個，國際及地區城市6個，同比增加11個。（中新社）

《北京》2018年龍湖集團合同銷售額2006.4億元　持續穩站行業前十

龍湖集團25日公佈其2018年全年業績表現。龍湖努力把握城市輪動與細分市場的結構性機遇，全年實現合約銷售2006.4億，同比增長28.5%，繼續穩站行業前十。2018年，龍湖集團已售出但未結算的合同銷售額為1951億元，面積1174萬平方米，為未來股東利潤持續穩定增長奠定堅實基礎。（中新社）

▲華聞快遞／內蒙古與國際接軌！打通科技成果轉化「最後一公里」（圖／翻攝自中新社）

▲龍湖集團穩站行業前10名。（圖／翻攝自中新社）

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關鍵字：華聞快遞,上海,內蒙古,北京,福建,黑龍江,海南,科技

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