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1天熱銷4000支！頤和園首推「正宮娘娘」口紅...奢華刺繡美哭網友

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▲1天熱銷4000支！頤和園首推「正宮娘娘」口紅...奢華刺繡美哭網友（圖／翻攝自微博）

▲頤和園與大陸國貨品牌「卡婷」聯名，推出一系列彩妝。（圖／翻攝自微博，下同）

大陸中心／綜合報導

繼故宮推出彩妝之後，北京市頤和園21日也首推「正宮娘娘風」口紅，消息一出不僅在微博上大受討論，甚至短短的一天內就在天貓售出了4000多支。3款外觀不同顏色的「百鳥朝鳳刺繡」口紅，讓許多網友美哭直呼，「完全不輸給故宮。」

據悉，這次頤和園所推出的一系列彩妝是與大陸國貨品牌「卡婷」聯名，分為口紅、眼影、氣墊、面膜等10款商品；而外觀以「百鳥朝鳳」為主，靈感來自於慈禧所愛的《百鳥朝鳳》刺繡屏風。此外，還邀請了國際超模王小妮代言，完美詮釋傳統與時尚的結合。

▲1天熱銷4000支！頤和園首推「正宮娘娘」口紅...奢華刺繡美哭網友（圖／翻攝自微博）

▲▼頤和園推出的彩妝中，最受矚目的就是這3款口紅。

▲1天熱銷4000支！頤和園首推「正宮娘娘」口紅...奢華刺繡美哭網友（圖／翻攝自微博）

在這一系列的彩妝之中，最具話題的是3款不同外觀的口紅，色系名稱分別被為「鳳儀紅」、「鳳翎紅」、「鳳韶紅」，從復古紅到略帶橘色調，都頗有「正宮娘娘」的風範。據了解，此款口紅是採用3D立體漏金彩打，透過彩墨，層層渲染金屬管身，用高度還原的掐絲琺琅的傳統工藝，讓每一條紋路都清晰可見。

▲1天熱銷4000支！頤和園首推「正宮娘娘」口紅...奢華刺繡美哭網友（圖／翻攝自微博）

▲▼不只有口紅，還有眼影、氣墊粉餅等10款商品。

▲1天熱銷4000支！頤和園首推「正宮娘娘」口紅...奢華刺繡美哭網友（圖／翻攝自微博）

實際到天貓官網查看，此款口紅一支原價約139元（台幣約640元），一推出就在微博上引起討論，網友紛紛留言，「這款中國風口紅簡直少女心炸裂」、「哇包裝超級好看」、「想給我女朋友也買一個」、「包裝好精緻啊！中國風元素的口紅還是第一次見呢」、「喜歡這種古風古韻的包裝造型，在一眾歐美品牌中脫穎而出」。

▲1天熱銷4000支！頤和園首推「正宮娘娘」口紅...奢華刺繡美哭網友（圖／翻攝自微博）

▲彩裝上的「百鳥朝鳳」圖案靈感來自於慈禧太后所愛的刺繡屏風。

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關鍵字：頤和園,卡婷,口紅,彩妝,天貓,熱銷,百鳥朝鳳,刺繡,慈禧

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