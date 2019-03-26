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OL慘因雙重人格被「秘密性教育治療」　惡狼判刑但免賠

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▲▼澳洲一名11歲女孩在上學途中遭擄走性侵長達5小時。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲OL出現雙重人格，被客戶趁機性侵，客戶雖然被判刑，但免賠償。（圖／示意圖）

記者楊佩琪／台北報導

一名在證券公司上班的OL，因自小遭家暴，罹患創傷壓力症候群(PTSD)導致出現雙重人格，多年前結識一邱姓客戶，2人私交甚篤，邱男也知道OL的病況，卻趁機對OL性侵，宣稱是「秘密性教育治療」。邱男被依乘機性交罪判刑4年6個月，但民事部分，因提出求償時間過了時效，法官只好裁定駁回，邱男免賠。

根據刑事判決資料，該名OL因小時候曾被關鐵籠、被父親家暴，長年無法走出陰霾，被診斷出罹患重憂鬱及創傷壓力症候群，導致出現雙重人格，有時言行舉止會退化成5、6歲幼兒。

OL長大出社會後，先是進入一家科技公司上班，在該公司結識邱姓男同事，後轉行進入證券業，與她私交甚篤的邱男也成了她的客戶。由於2人無所不談，邱男也因此得知OL的病況。

2013年6月，邱男利用OL的雙重人格，以需要進行「秘密性教育治療」為由，在公司的會議室內性侵得逞。邱男辯稱2人沒交往，更不可能發生關係，是OL因雙重人格產生錯覺。

一審法官認為，OL雖然有雙重人格，但不影響證詞的證據力，且透過OL與邱男的私訊對話可得知，OL深知自己的雙重人格病症被利用「幼兒退化的我，覺得自己被你這個親人侵犯」，而邱男也未通過測謊，認定邱男趁人之危，導致OL身心受創，判決4年6個月有期徒刑，全案目前進入二審階段。

不過民事部分，OL雖然求償150萬元，但法官審理後認為，因提出求償時間為2017年10月，已過2年請求權時效，因此裁定駁回，邱男因此民事部分免賠。

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