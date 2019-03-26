習近平訪法簽「15項商業協議」　花1兆購入300架空中巴士

▲習近平訪法國。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

中國國家主席習近平25日與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面，兩國也簽訂15項商業合約，總價值高達數百億歐元，其中中國同意向空中巴士訂購300架客機，價值高達300億歐元（約台幣1兆元），雙方在愛麗舍宮見證簽約儀式。

綜合外媒報導，協議的內容包括中國航空器材集團同意購入290架空中巴士A320客機和10架空中巴士A350客機，總值約300億歐元；中國建材集團則與法國Fives集團簽署10億歐元協議，在發展中國家節能項目上合作。而法國貨櫃航運公司CMA CGM集團則是向中國船舶工業集團有限公司購買10艘貨櫃輪，合約價值約12億歐元。

另外，法國電力公司（EDF）將在中國興建離岸風力發電場。在農業方面，中國與法國達成協議，解除對彼此家禽出口的禁令。



習近平指出，法國是第一個與新中國正式建交的西方國家，也是最早建立戰略夥伴關係和開展戰略對話、最早開展民用核能合作的國家，「中法合作歷史久遠，雙方並非博弈關係，在互利共贏的立場上，兩國經濟仍具有相當的互補性」。馬克宏則提到，歐盟與中國在變化及國際多邊合作等領域進行合作，但也應該清醒認識到中國帶來的挑戰」。

習近平在26日將與馬克宏、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、歐盟執委會主席榮克（Jean-Claude Juncker）等人會晤，議題會包含加強多邊主義、歐盟和中國可以扮演的角色等等。法國總統府消息人士指出，這場會面的焦點將會放在貿易與環保。