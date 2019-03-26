2019海南博鰲論壇今登場　主題「三個共同」看陸對外戰略演進

▲博鰲亞洲論壇2019年年會於3月26日至29日在海南博鰲舉行。（圖／中新社）

記者陳政錄／海南博鰲報導

博鰲亞洲論壇2019年年會今天登場，本屆主題以三個共同，概括開年中方首個主場外交大戲，即為「共同命運 共同行動 共同發展」，顯見大陸國家主席習近平2015年提出的「構建人類命運共同體」，正成為逐步對外開放後，大陸外交新世代對外政策的主旋律。

今年博鰲亞洲論壇中方領導人由國務院總理李克強出席，主題「共同命運 共同行動 共同發展」。回顧2018年，當時正逢國際貿易保護主義興起、中美發生經貿爭端，年會以「開放創新的亞洲，繁榮發展的世界」，最高領導人由習近平出馬，發表主旨演講，提出對外開放四大新舉措；更早一年，2017年主題是「直面全球化與自由貿易的未來」。

▲大陸國務院總理李克強將出席年會並發表主旨演講。（圖／記者曾俊豪攝）

事實上，作為大陸開年、全國兩會後首場大規模主場外交活動，博鰲亞洲論壇年會常被視為該年度中方對外舉措的「風向球」，雖然今年規格不如去年習近平出席層級，但由李克強與會亦彰顯大陸方面的重視，也持續傳遞他在今年人大會後記者會上，於中美、中日韓、中歐關係問題上，均強調需合作共贏的理念。

根據官方資料，今年博鰲亞洲論壇共吸引60多個國家的2000多名嘉賓與會，包括南韓總理李洛淵、寮國總理通倫、盧森堡首相貝泰爾、菲律賓前總統阿羅約、巴基斯坦前總理阿齊茲、意大利前總理普羅迪、墨西哥前總統塞迪略等，50多位國外部長級官員和國際組織負責人、180多名企業領袖參加。

博鰲亞洲論壇由25個亞洲國家和澳洲發起，2001年2月27日召開大會後宣布成立，今年下設「開放型世界經濟」、「多邊主義、區域合作、全球治理」、「創新驅動」、「高質量發展」和「熱點前沿」五大版塊。圍繞年會主題，設立分論壇、CEO對話、圓桌會議等60多場活動，邀請海內外代表集思廣益、推動亞太區域經貿合作。

▲博鰲亞洲論壇2019年年會現場。（圖／中新社）

在26日的會議首日上，年會將發布《亞洲經濟一體化報告》、《新興經濟體報告》、《亞洲競爭力報告》，以及今年首次推出的《亞洲金融發展報告》。

涉台方面，兩岸共同市場基金會榮譽理事長蕭萬長率台灣代表團於26日抵達後，將先會見國台辦主任劉結一，27日下舉行「蕭李會」會見李克強，28日下午基金會則將參與兩岸企業家圓桌會議。

海南博鰲亞洲論壇年會在去年被大陸外交部長王毅點名，認證為「中國四大主場外交活動」，不過今年除上海國際進口博覽會也將再度舉辦外，去年在華舉辦的上海合作組織峰會、中非合作論壇今年都將按照慣例，改至海外國家舉行，而預計四月下旬在北京登場的第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，將成為今年另一重要的中方主場外交活動。