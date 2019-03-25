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黃背心縱火燒垃圾桶「巴黎出動催淚彈裝甲車」　和平示威變調

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▲▼黃背心示威第19週，巴黎動員裝甲車催淚彈。（圖／路透社）

▲ 警方發射催淚瓦斯，抗議者四處逃竄。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

法國「黃背心運動」進入第19周，數千名示威者23日在巴黎參加一場和平遊行。遊行結束後，零星的抗議者與警方發生衝突，警方朝民眾發射催淚瓦斯；其他城市也爆發多起衝突。

黃背心運動已經持續長達4個月，抗議者希望為勞工及退休人員爭取更多援助，更指控總統馬克宏（Emmanuel Macron）偏愛精英階層。他們在23日的遊行最後抵達聖心堂，自蒙馬特區俯瞰整個城市、互相拍照，氣氛相當和平。

然而，一小群蒙面抗議者在往巴黎東部的共和國廣場（Republique Plaza）移動途中，突然縱火焚燒垃圾桶、投擲炮彈，緊張局勢隨之爆發。戴頭盔的防暴警察隨即發射大量催淚瓦斯。

此外，廣場上還有一名警察心臟病發倒地，隨後被緊急送往醫院。巴黎警方指出，這名警察的病情相當嚴重。但《美聯社》記者表示，他倒下時，附近並沒有暴力事件發生，應與示威活動無關。

▲▼黃背心示威第19週，巴黎動員裝甲車催淚彈。（圖／路透社）

▲ 尼斯也發生小規模衝突。（圖／路透社）

自2018年11月至今，至少有2000人在黃背心運動的暴力衝突中受傷，還有11人在與抗議有關的交通事故中喪生。法國北部城市里爾、里昂及南部的尼斯、蒙佩利爾等地23日也發生示威者與警察的小規模衝突，但整體來說較上周平靜許多。

法國內政部長卡斯特納（Christophe Castaner）指出，23日約有4.05萬人在全國各地參與示威，高於前一周的3.23萬人；巴黎則約有5000人走上街頭。活動主辦單位則表示，實際參與人數遠遠超過此數字，有超過12萬7200人參加。

香榭麗舍大道在16日的示威活動中遭縱火洗劫，爆發激烈衝突。巴黎警方本周則動員約6000人的安全部隊，還有裝甲車及水砲支援。卡斯特納提到，當天約有233人被捕，包括試圖以球棒、彈弓及其他武器進行抗議的民眾。

▼ 23日遊行的終點為聖心堂。（圖／路透社）

▲▼黃背心示威第19週，巴黎動員裝甲車催淚彈。（圖／路透社）

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關鍵字：黃背心運動,法國,巴黎

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