會見法國總統馬克龍　習近平：中法雙方不是博弈關係

▲習近平夫婦與馬克龍夫婦。(圖/新華社)



大陸中心/綜合報導

中國國家主席習近平24日偕同妻子彭麗媛與法國總統馬克龍(Emmanuel Macron,又譯馬克宏)夫妻進行會談。他指出,法國是第一個與新中國正式建交的西方國家,也是最早建立戰略夥伴關係和開展戰略對話、最早開展民用核能合作的國家,「中法合作歷史久遠,雙方並非博弈關係,在互利共贏的立場上,兩國經濟仍具有相當的互補性」

馬克龍日前多次提到,中國崛起對歐洲帶來挑戰,是歐盟裡對中國批評最強烈的領導人之一,「歐盟與中國在變化及國際多邊合作等領域進行合作,但也應該清醒認識到中國帶來的挑戰」。他說,世界發生巨變,中國也「已經不是以前的中國」,讓中企收購歐盟港口等基礎設施是戰略性錯誤。

中國多年來持續對非洲進行投資,使許多非洲國家背負巨額債務。馬克龍的顧問表示,「他(馬克龍)可能會向習近平提出確保中國投資的項目是公平的,並探討法國公司參與特定項目的機會。」

▼中法建交邁入55周年之際,中國國家主席習近平今與法國總統馬克宏互致賀電。(圖/路透)



據《法新社》報導,馬克龍很有可能在與習近平的會談中提出中國強迫技術轉讓的問題,同時要求中國給予歐洲「互惠」的市場准入。

對此,習近平表示,當前國際局勢與兩國關係發生許多變化,但中國對法國保持友好態度始終如一,「中國對中法關係的重視始終沒有改變。中國一直視法國為優先合作夥伴,兩國人民有著特殊友好感情,這是一筆寶貴的財富,我們要繼承好、發揚好,使中法關係繼續走在時代發展前列。」

▼習近平與馬克龍。(圖/新華社)



他說到,中法雙方都是具有獨立精神的民族,都主張維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則,「在國際事務中奉行多邊主義,反對保護主義、單邊主義。」

他表示,中法合作歷史久遠,雙方並非博弈關係,在互利共贏的立場上,兩國經濟仍具有相當的互補性,「中國持續發展和擴大開放將為兩國創造一系列新的合作機遇,提供更廣闊合作空間。」

他說,兩國保持健康穩定的關係,對各自發展具有重要意義,也能對世界產生影響,「雙方要不斷探索合作新疆域,培育新的合作增長點,推動已商定的共建『一帶一路』及第三方合作項目儘早落地,取得實效。」

Très heureux d’accueillir le Président XI Jinping et son épouse en France. Cette visite va renforcer notre partenariat stratégique et affirmer le rôle de la France, de l’Europe et de la Chine en faveur d’un multilatéralisme fort. pic.twitter.com/yFIEQxF4Ej