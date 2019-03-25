會見法國總統馬克龍　習近平：中法雙方不是博弈關係

▲習近平夫婦與馬克龍夫婦。（圖／新華社）



大陸中心／綜合報導

中國國家主席習近平24日偕同妻子彭麗媛與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）夫妻進行會談。他指出，法國是第一個與新中國正式建交的西方國家，也是最早建立戰略夥伴關係和開展戰略對話、最早開展民用核能合作的國家，「中法合作歷史久遠，雙方並非博弈關係，在互利共贏的立場上，兩國經濟仍具有相當的互補性」

馬克龍日前多次提到，中國崛起對歐洲帶來挑戰，是歐盟裡對中國批評最強烈的領導人之一，「歐盟與中國在變化及國際多邊合作等領域進行合作，但也應該清醒認識到中國帶來的挑戰」。他說，世界發生巨變，中國也「已經不是以前的中國」，讓中企收購歐盟港口等基礎設施是戰略性錯誤。

中國多年來持續對非洲進行投資，使許多非洲國家背負巨額債務。馬克龍的顧問表示，「他（馬克龍）可能會向習近平提出確保中國投資的項目是公平的，並探討法國公司參與特定項目的機會。」

▼中法建交邁入55周年之際，中國國家主席習近平今與法國總統馬克宏互致賀電。（圖／路透）



據《法新社》報導，馬克龍很有可能在與習近平的會談中提出中國強迫技術轉讓的問題，同時要求中國給予歐洲「互惠」的市場准入。

對此，習近平表示，當前國際局勢與兩國關係發生許多變化，但中國對法國保持友好態度始終如一，「中國對中法關係的重視始終沒有改變。中國一直視法國為優先合作夥伴，兩國人民有著特殊友好感情，這是一筆寶貴的財富，我們要繼承好、發揚好，使中法關係繼續走在時代發展前列。」

▼習近平與馬克龍。（圖／新華社）



他說到，中法雙方都是具有獨立精神的民族，都主張維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，「在國際事務中奉行多邊主義，反對保護主義、單邊主義。」

他表示，中法合作歷史久遠，雙方並非博弈關係，在互利共贏的立場上，兩國經濟仍具有相當的互補性，「中國持續發展和擴大開放將為兩國創造一系列新的合作機遇，提供更廣闊合作空間。」

他說，兩國保持健康穩定的關係，對各自發展具有重要意義，也能對世界產生影響，「雙方要不斷探索合作新疆域，培育新的合作增長點，推動已商定的共建『一帶一路』及第三方合作項目儘早落地，取得實效。」