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加航力推夢幻之旅清單曝光　「洛磯山之光」全透明玻璃窗賞洛磯山群

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▲▼加拿大航空。（圖／加航提供）

▲加拿大航空。（圖／加航提供）

記者賴文萱／台北報導

去年台灣赴加拿大旅客共有12.9萬人次，年增12.5%，台灣旅客的增加，受到加國旅遊相關單位高度重視。加拿大旅遊局睽違多年，再次來台與加拿大航空推廣深度、多元的旅遊行程，並力推頂級夢幻之旅，包含世界名著《清秀佳人》故事背景的愛德華王子島，以及「有錢也未必能買的到車票」的奢華火車 Rocky Mountaineer 洛磯山之光。

加拿大航空台灣區總經理陳美至表示，這次邀請加拿大愛德華王子島旅遊局、洛磯山之光，讓更多遊加旅客可善用加拿大航空國內線優勢，讓假期有更多不一樣的選擇。

▲▼愛德華王子島是世界名著⟪清秀佳人⟫角色安妮的故鄉，許多觀光客慕名前往取景地。（圖／愛德華王子島旅遊局提供）

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▲愛德華王子島是世界名著⟪清秀佳人⟫角色安妮的故鄉，許多觀光客慕名前往取景地。（圖／愛德華王子島旅遊局提供）

陳美至指出，愛德華王子島是世界名著《清秀佳人》故事背景，也是網路串流影音平台 Netflix 網飛公司《勇敢的安妮》影集取景地，心曠神怡的景色，被譽為高爾夫球的天堂，每年吸引許多高爾夫球好手前來度假。

她說，知名美國球星球星老虎伍茲曾慕名而來打球度假，特產許多新鮮食材與海鮮，例如滋味鮮美的淡菜、肥美的生蠔以及肉質多汁彈牙的大西洋龍蝦，在岸邊的海港處就能立即享受到。種種特色，成為歐美頂尖人士休閒度假的勝地，也是 CNN 評選加拿大最美的地方之一。

▲▼洛磯山之光火車擁有玻璃圓頂，可欣賞自然美景與野生動物，車上還提供米其林美食，十分奢華。（圖／業者提供）

▲洛磯山之光火車擁有玻璃圓頂，可欣賞自然美景與野生動物，車上還提供米其林美食，十分奢華。（圖／業者提供）

另外，頂級奢華火車 Rocky Mountaineer 洛磯山之光更是低調的在台灣鮮少人知，由於座位有限，加上旺季時常一票難求，被喻為「有錢也未必能買的到車票」的頂級列車，採用車廂擁有兩種艙等，車內也有提供中文服務，採用大面積的玻璃圓頂窗是車廂內的特色之一，可從溫哥華前往多個國家公園如賈斯伯國家公園、露易絲湖以及班夫國家公園，路線行經洛磯山群，並且環繞茂密森林，常見野生的熊、大角羊以及駝鹿，相當精彩。

車廂內亦有供餐，頂級艙等設有餐廳且現點現煮，提供多種加國在地新鮮食材，當然也包含加拿大鮭魚排、亞伯達省的頂級牛排與洛磯山野菇燉飯等等頂級料理，這些美饌都由得獎數次的主廚 Jean Pierre Guerin 和師承米其林餐廳的大廚 Frédéric Couton 負責。

搭乘洛磯山之光也能善用加拿大航空的多城市開口機票規劃多元的加拿大行程，例如抵達溫哥華旅遊數日後出發搭乘洛磯山之光前往班夫國家公園，回程再由卡加利搭乘加拿大航空航班經溫哥華回台北，行李直掛省時又便利。

▲▼加拿大航空祭出商務艙特惠，含稅8萬9292元起，其商務艙採用氣壓座椅，床墊軟硬度可自由調整。（圖／加航提供）

▲加拿大航空祭出商務艙特惠，含稅8萬9292元起，其商務艙採用氣壓座椅，床墊軟硬度可自由調整。（圖／加航提供）

加拿大航空也推出商務艙優惠，2人成行，台北－溫哥華來回含稅只要8萬9292元起，另外，最受台灣旅客喜愛的溫哥華-黃刀鎮航線，也於今年起從季節航線增班為全年定期航線，每日兩班從溫哥華前往黃刀鎮，讓台北出發的旅客有更多的選擇。而今年夏季，台北航線也從每周五班增為每周六班前往溫哥華，旅遊加拿大更加便利。

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關鍵字：加拿大航空,加航,愛德華王子島,洛磯山之光

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