加拿大航空72hr限時快閃　溫哥華、西雅圖來回最低1萬2千起

▲加拿大航空限時促銷，溫哥華、渥太華與西雅圖來回未稅 NT$12,200 起。（圖／加航提供）

記者賴文萱／台北報導

加拿大航空自25日起推出限時72小時官網優惠，指定特惠城市有溫哥華、渥太華與西雅圖，經濟艙來回機票未稅價只要 NT$12,200 元起，本次更推出廣受旅客好評的豪華經濟艙也加入快閃優惠。

這次快閃優惠僅有72小時至2019年1月27日23:59止，經濟艙台北來回溫哥華限時未稅價僅NT$15,000起（參考稅後價NT$19,296起）、渥太華NT$21,000起（參考稅後價NT$26,340 起）、西雅圖 NT$12,200 起（參考稅後價 NT$16,695 起）；豪華經濟艙台北來回溫哥華 NT$36,100 起（參考稅後價 NT$40,396）、渥太華 NT$44,600 起（參考稅後價 NT$49,940 起）、西雅圖 NT$34,500 起（參考稅後價 NT$38,995 起）。

▲溫哥華每年四月櫻花盛開，吸引許多旅客前往賞櫻，是近年最流行的賞櫻勝地。（圖／加拿大航空提供）

溫哥華是近年來熱門的旅遊城市，被譽為世界上最宜居的城市之一，春季的賞櫻活動更是網路上的話題之一，由於溫哥華櫻花種植面分佈廣而且品種也相當豐富，加上得天獨厚的地理位置與氣候，花期在三月下旬至四月底，成為春遊溫哥華的一大特色。春天期間還能夠前往鄰近的惠斯勒山度假與滑雪，甚至前往黃刀鎮欣賞夢幻極光。加拿大航空以波音 787-9 夢幻客機直飛溫哥華，更是此航線唯一日間航班且為平均載客率之冠，中午就能抵達溫哥華開始行程或轉機至北美各城市。

加拿大首都渥太華更是春遊亮點，以全球最大的鬱金香節歡迎每一位旅客到來。根據安大略省旅遊局統計，每年平均超過五十多萬來自世界各地的遊客專程參加五月的鬱金香節。鄰近溫哥華的西雅圖春季活動也相當多元，除了必訪的派克市場之外，華盛頓大學內的櫻花盛開也相當值得一訪。