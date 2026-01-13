快訊／PO染血圖恐嚇京華城案司法官　「迷因」版主與女粉判決出爐

記者黃哲民／台北報導

臉書粉專「迷因台式民主」版主戴瑞甯，去年（2025年）在粉專張貼京華城案10多位偵審司法官大頭照合成圖、加上染血圖案並標註「記住他們的名字跟臉」，待業護理師林惠珠加註「命債命還」轉貼，2人涉犯恐嚇等罪嫌，到案被羈押、起訴後獲釋，均認罪求緩刑，台北地院今（13日）依個資法判戴瑞甯6月徒刑，緩刑2年，支付公庫10萬元；林惠珠5月徒刑，緩刑2年，支付公庫8萬元。今天來聽判的戴瑞甯面對媒體，以「謝謝關心」回應。

▲臉書「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯，做京華城案司法官大頭照染血合成圖PO網，涉犯恐嚇等罪嫌。（圖／記者黃哲民攝）

戴瑞甯出庭聲稱，因憤慨京華城案被告彭振聲的妻子墜樓身亡，所以上網蒐集相關司法官大頭照製作合成圖，染血圖案代表彭妻的血，用來評論這起不幸悲劇，並非想加害司法官，他為自己表達方式過激而認罪，並向受害司法官、社會大眾與自己家人道歉，求判6月以下徒刑與緩刑。

林惠珠庭訊自稱「很慚愧」一時情緒失當，轉貼造成恐慌，還讓父母為她奔波，羈押期間自我反省，理解民主自由仍不可發表過激、甚至傷人言論，她求法官給自新機會，辯護律師主張林女案發後主動去警局報到，請法官考量林女有悔意、願虛心彌補等犯後態度，給予輕判與緩刑。

▲林惠珠轉貼京華城案司法官大頭照染血合成圖，並加註「命債命還」，出庭認罪求緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

39歲的戴瑞甯從事網頁工程師，長期關注京華城案被告柯文哲等人開庭訊息，去年7月1日，彭振聲妻子在京華城案開庭當天上午9點多墜樓身亡，戴男隔天（2日）在「迷因台式民主」，公布10多位偵、審京華城案的檢察官、法官全名的頭像合成圖，搭配醒目的染血圖樣。

戴男PO文指稱「聽說這些人今天在法庭上聽到彭妻的死訊，輕蔑的不屑一顧。好像離開世界的只是一隻蚊子＃記住他們的名字跟臉」，得知檢方要辦他，戴男嗆聲「灑了點番茄醬的文是在暗示我涉及恐嚇？原來公布司法官的照片會涉及恐嚇？是類似這樣嗎？」

41歲林女從「迷因台式民主」下載本案合成圖，加註「命債命還」4字上網轉傳，檢警調同月3日火速搜索約談戴、林2人到案，均以有勾串滅證與反覆實施同一犯罪之虞為由，聲押禁見獲准，去年8月25日起訴，戴男被依恐嚇等罪嫌求刑7月、林女被依煽惑犯罪等罪嫌求刑6月，當天移審北院，法官裁定2人均無保請回、限制住居。