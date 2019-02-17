洛杉磯、舊金山在呼喚你　加航祭北美航線促銷來回未稅1萬2起！

▲加拿大航空祭出限時促銷優惠。（圖／加拿大航空提供）

記者賴文萱／台北報導

加拿大航空辭舊迎新鬧元宵，推出限時優惠，全北美119個城市航點全面優惠，尊享商務艙9折、豪華經濟艙84折、經濟艙85折，折扣後未稅價溫哥華僅NT$14,450 起（參考稅後價 NT$18,742起）以及其他熱門航點如洛杉磯、舊金山未稅價格 NT$12,500 起（稅後參考價格 NT$16,983 起）。

這次限時特惠活動僅至2019年2月17日23:59止，優惠適用旅行日期自2019年3月1日起至2019年6月18日之間與2019年9月11日至2019年12月19日之間，每航班適用之優惠機位有限，可至加拿大航空官方網站預訂。

▲洛杉磯。（圖／加拿大航空提供）

加拿大航空台灣區總經理陳美至表示，加航推出眾多服務，讓旅客體驗大幅提升，當中台北航線提供台語空服員與機上廣播最受台灣旅客喜愛，而旅客在2019年將會看見更不一樣的加航，無論從地面上至空中上的飛行體驗，將會有更加驚艷的革新；包含預計今年夏季將全機隊搭載機上無線網路WiFi服務，以波音787-9夢幻客機飛行的台北往返溫哥華航線，更提供串流等級的高速機上無線網路，可在機上瀏覽線上影片不停頓。

▲溫哥華每年四月櫻花盛開，吸引許多旅客前往賞櫻，是近年最流行的賞櫻勝地。（圖／加拿大航空提供）

搭乘加拿大航空經溫哥華轉機至美國，可以行李無需清關直掛至美國，更能利用轉機時間至溫哥華短程旅遊與預先通關入境美國，旅客可落地即入境美國國內，無需再等待與辦理大排長龍的美國入境手續。加拿大航空亦為美國TSA 預檢計劃之成員航空公司，旅客僅需事先完成 Global Entry 美國全球入境計劃註冊，辦理報到時提供計劃號碼，於美國搭乘加拿大航空離境皆可享有快速安檢、免脫鞋、卸皮帶與拿出筆電安檢等待遇。