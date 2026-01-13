民進黨高雄初選完成　今執行嘉縣民調、台南「妃憲大戰」壓軸

▲黃榮利、蔡易餘。（合成圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨佈局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市本週開始執行初選民調，根據民進黨中央抽選結果，高雄是首個執行初選民調的選區，而經過昨晚民調調查，樣本數已經足夠，預計稍後十點半開封、公佈結果，稍早民進黨中央抽選，今（13日）晚執行嘉義縣初選民調，也代表廝殺激烈的台南「妃憲大戰」將是此次初選壓軸。

民進黨在2026選戰提名部分，有3縣市需要初選，包含嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；高雄市長初選者，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。

三縣市自12日至17日執行民調。民進黨也公告，參與初選者，1月9日起，就不得參加媒體露出，也不能自行發佈、引用民調，且在黨中央執行民調期間，不能自行委託其他機構進行民調。

民進黨稍早公告，今（13日）執行2026年直轄市長及縣市長提名初選民調，抽出的選區為嘉義縣。也代表廝殺激烈的台南「妃憲大戰」將是此次初選壓軸。

根據相關規定，本次嘉義縣長初選民調將於今日晚間6時至10時30分，由3家民調公司同步進行室內電話調查。相關結果將於隔（14）日上午10時公布是否達到有效樣本數；若達標，將於10時30分邀請參選人或其代表開封民調數據，正式揭曉初選結果。

