基隆40年「華星牛排館」復活！找回老師傅掌廚　試營運日曝光

▲基隆40年「華星牛排館」一度歇業，如今重新回歸，讓許多忠實顧客喜出望外。（圖／取自華星牛排館臉書，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

基隆老字號牛排「華星牛排館」在地飄香超過40年，但因人力不足，去年12月29日宣布，自今年元旦起暫時歇業，讓當地人直呼不捨。沒想到過了短短13天，業者隨即報喜，稱已邀請當年創店的老師傅回到廚房，預計本月14日起重新試營運，讓老饕喜笑顏開，心情有如洗三溫暖。

在地40多年老牌西餐廳 評價4.5星

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於基隆愛三路的「華星牛排館」是當地老牌西餐廳，陪伴基隆人超過40多個年頭，除了供應美國、澳洲、紐西蘭牛排外，還有德國豬腳、帶骨豬排、雞腿、比目魚、羊肩等排餐，價格950元至1580元。在Google Maps累積近1500則評論，平均達4.5顆星。

老字號餐廳不敵缺工 元旦起暫時歇業

去年底，華星牛排館不敵缺工，公告「因近期人力不足，無法維持一貫品質，2026年1月1日起暫時歇業」。當時消息一出，讓在地許多忠實顧客哀號，還有人直呼「OMG...無法接受」、「全家人的愛店」、「滿滿的回憶～可惜了」。

老師傅回鍋掌廚 公告復出掀驚喜

沒想到，歇業僅短短13天，「華星牛排館」12日晚間再次發出公告，宣布將於1月14日重新試營運，並表示「這一次，我們特別邀請當年與華星共同創店的老師傅，再次回到廚房。把那份在記憶裡的經典好味道，重新端回餐桌上。」

許多粉絲紛紛許願，「希望洋蔥湯回歸」、「希望老師傅的手作千島醬回歸」，並相繼標記親友「手速訂起來」、「可以去訂位了」。其中，有人聽到消息滿心歡喜：「太好了，華星牛排有我和太太滿滿的回憶」，也有人笑說「我難過了13天就...復活了」掀起熱議。