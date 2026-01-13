　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆40年「華星牛排館」復活！找回老師傅掌廚　試營運日曝光

▲基隆40年「華星牛排館」明年元旦暫時歇業。（圖／取自華星牛排館臉書）

▲基隆40年「華星牛排館」一度歇業，如今重新回歸，讓許多忠實顧客喜出望外。（圖／取自華星牛排館臉書，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

基隆老字號牛排「華星牛排館」在地飄香超過40年，但因人力不足，去年12月29日宣布，自今年元旦起暫時歇業，讓當地人直呼不捨。沒想到過了短短13天，業者隨即報喜，稱已邀請當年創店的老師傅回到廚房，預計本月14日起重新試營運，讓老饕喜笑顏開，心情有如洗三溫暖。

在地40多年老牌西餐廳　評價4.5星

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於基隆愛三路的「華星牛排館」是當地老牌西餐廳，陪伴基隆人超過40多個年頭，除了供應美國、澳洲、紐西蘭牛排外，還有德國豬腳、帶骨豬排、雞腿、比目魚、羊肩等排餐，價格950元至1580元。在Google Maps累積近1500則評論，平均達4.5顆星。

▲華星牛排館1/14復業試營運。（圖／取自華星牛排館臉書）

老字號餐廳不敵缺工　元旦起暫時歇業

去年底，華星牛排館不敵缺工，公告「因近期人力不足，無法維持一貫品質，2026年1月1日起暫時歇業」。當時消息一出，讓在地許多忠實顧客哀號，還有人直呼「OMG...無法接受」、「全家人的愛店」、「滿滿的回憶～可惜了」。

老師傅回鍋掌廚　公告復出掀驚喜

沒想到，歇業僅短短13天，「華星牛排館」12日晚間再次發出公告，宣布將於1月14日重新試營運，並表示「這一次，我們特別邀請當年與華星共同創店的老師傅，再次回到廚房。把那份在記憶裡的經典好味道，重新端回餐桌上。」

許多粉絲紛紛許願，「希望洋蔥湯回歸」、「希望老師傅的手作千島醬回歸」，並相繼標記親友「手速訂起來」、「可以去訂位了」。其中，有人聽到消息滿心歡喜：「太好了，華星牛排有我和太太滿滿的回憶」，也有人笑說「我難過了13天就...復活了」掀起熱議。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

孫淑媚45歲迎來「美貌大逆轉」　時裝周氣場全開被封逆齡天花板

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

日天后「生前裸照被喊價20萬」　公司還要賣內衣：能賺錢太好了

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟更高

從委內瑞拉看台灣　中共會不會照樣複製？

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

高市早苗豪賭？擬23日解散眾院　駐日代表分析：務實拚單獨過半

坤達.牛奶挑戰高空特技 　空中倒立秀超壯手臂

生活熱門新聞

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

手搖飲連喝2個月！店家「貼心問1句話」熟客不去了

知名女星「未婚生子」淪阿公店小姐 　晚年靠撿回收維生

快訊／高鐵台南站旅客衝撞列車落軌　1307車次取消營運

出國被害慘！旅行社辦1證件「台灣身分沒了」

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

5.3地震台北超搖11秒　氣象署估7.0後餘震

隱眼殼回收「換環保金」　大票驚哭：丟99袋了

美國想要格陵蘭　財經網美曝：對台灣是好事

即／李多慧打破沉默！拍片親證「我真的不抽菸」

護照有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝

快訊／21:31台灣東部海域規模5.3地震　最大震度3級

裝冷氣時師傅多問1句　冬天來他跪謝爆共鳴

曾任總統府顧問！混元禪師圓寂　享壽82歲

更多熱門

相關新聞

甜點命名「不用台灣用語」挨批！兩派戰翻

甜點命名「不用台灣用語」挨批！兩派戰翻

開在基隆的「四蒔甜點」近日因為甜點的名稱，引起部分網友不滿。該甜點店將甜點取名為「青堤檸檬」和「青堤馬卡龍」，由於「青堤」並不是台灣人習慣使用的用詞，因此便引發大批網友不滿。事後店家將該篇貼文刪除，並在臉書透露他們收到很多一星負評。

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞死斑馬線行人

肇事畫面曝！男星楊傑宇開車左轉撞死斑馬線行人

慈濟基隆區歲末感恩會　邱佩琳：凝聚善念迎新年

慈濟基隆區歲末感恩會　邱佩琳：凝聚善念迎新年

小三偷吃人夫被抓包！只穿內褲影片被拍下

小三偷吃人夫被抓包！只穿內褲影片被拍下

高中生打工到一半被擄 　竟是3學生涉案

高中生打工到一半被擄 　竟是3學生涉案

關鍵字：

華星牛排館基隆

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

30歲女吃完大餐「2天就病逝」　醫揭恐怖病因

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面