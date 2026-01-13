美廉社「開罐折5元」讓人疑惑：要站著喝？　內行解答

▲美廉社。（圖／記者周宸亘攝）

近日有民眾在社群分享逛美廉社時，發現店內竟推出現場開罐就能折5元的啤酒促銷，讓許多人看了直呼新鮮，網友們議論紛紛。除了美廉社的創意活動，超商也不遑多讓，7-ELEVEN與知名豆漿店合作推出新口味飯糰，全家便利商店則攜手日本藝術家蜷川實花(Mika Ninagawa)打造飲品杯身，三家業者各自展現品牌創意，搶攻消費者目光。

開罐促銷現場吸睛 網友笑稱啤酒要站著喝

有民眾最近在美廉社逛街時，意外看到架上的啤酒貼著「現場開罐折5元」的標籤，一時之間還以為是要直接在賣場打開喝。這則貼文一曝光，馬上引起網路熱烈討論，大家紛紛猜測是不是要站在門口喝完才算，還有人說這是第一次遇到這種促銷方式。

針對不少網友的疑問，有人透露美廉社近期推出「Happy Hour」限時活動，每天晚上6點到10點，只要在店裡選定品牌啤酒現場開罐，就能直接享有每罐折扣5元的優惠。像台啤、虎牌、海尼根等知名啤酒都包括在活動範圍，部分門市還提前下午4點開始、晚上8點就結束，讓不少啤酒迷躍躍欲試。

豆漿名店跨界聯名超商 經典飯糰再升級

7-ELEVEN從2020年起便與台北米其林必比登推薦早餐名店「阜杭豆漿」合作，推出「經典飯糰」熱賣超過400萬顆，營收突破億元。這款飯糰最大的特色是傳統油條改用麵包條，成功解決油條微波後容易變軟的問題，深受消費者好評。

近期，7-ELEVEN再度攜手「阜杭豆漿」推出新口味「里肌肉蛋紫米飯糰」，以紫米混合糯米為主體，搭配蒜香醬燒里肌肉、滷蛋、微辣蘿蔔乾和香甜脆酸菜。新上市的飯糰還換上紅色節慶包裝，為春節增添喜氣，象徵「馬上富有」。

藝術家蜷川實花跨界聯名 全家限定杯身吸睛

全家便利商店則聯手日本當代藝術家蜷川實花(Mika Ninagawa)，迎接她睽違10年在台舉辦大型個展。全家特別與展覽合作，把蜷川實花最具代表性的花卉攝影作品，融入Let’s Café與Let’s Tea系列飲品設計，推出3款限定杯身和1款杯套。

這次全家與蜷川實花(Mika Ninagawa)的聯名，讓喝咖啡或茶也變成一種時尚體驗，吸引許多藝術迷和消費者前往門市朝聖，享受美感與美食兼具的生活氛圍。