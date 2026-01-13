　
社會 社會焦點 保障人權

險釀追撞！國1員林段驚見黑色巨桶擋路　聯結車閃不過撞上

▲國道1號北向213K發生大塑膠桶飛落，遭聯結車撞上。（圖／國道警方提供 翻攝自西濱路況群）

▲國道1號北向213K發生大塑膠桶飛落。（圖／ 翻攝自西濱路況群）

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號北向213.2公里處，今（13）日上午8時許出現驚險一幕，當時正值上班交通尖峰，湧現車潮，一個從貨車上掉落的黑色大型塑膠桶突然飛落中線車道，後方來車紛紛驚險閃過，其中一輛聯結車閃避不及直接撞上，險釀追撞，所幸事故未造成人員受傷，國道警方將依道交條例開罰，可處汽車駕駛人3,000元以上18,000元以下罰鍰。

國道公路警察局第三公路警察大隊初步調查，當時31歲的周姓男子駕駛小貨車行駛於內線車道，車上載運的物品疑似未牢固綑綁，導致一個大型黑色塑膠桶中途飛落，直接滾到車流龐大的中線車道上。由於正值上班時間，車流量大、車速快，許多用路人突然發現車道上出現巨大障礙物，只能緊急剎車或變換車道閃避，其中一輛由23歲施男駕駛的聯結車，因閃避不及，直接撞上該塑膠桶。

▲國道1號北向213K發生大塑膠桶飛落，遭聯結車撞上。（圖／國道警方提供 翻攝自西濱路況群）

▲國道1號北向213K發生大塑膠桶飛落，遭聯結車撞上。（圖／國道警方提供）

警方獲報後迅速到場處理，經檢測，周姓小貨車駕駛與施姓聯結車駕駛酒測值均為零，為儘速恢復交通，事故車輛及掉落物已於上午8時47分完全排除，並移至交流道下方，詳細肇事責任歸屬仍待進一步調查釐清。

國道第三公路警察大隊呼籲駕駛人，車輛行駛中，載運物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人新臺幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

▲國道1號北向213K發生大塑膠桶飛落，遭聯結車撞上。（圖／國道警方提供 翻攝自西濱路況群）

▲國道1號北向213K發生大塑膠桶飛落，遭聯結車撞上。（圖／國道警方提供）

國道未繫安全「去年奪21人命」　高公局：加強取締最重罰6千

國道未繫安全「去年奪21人命」　高公局：加強取締最重罰6千

高速公路行車速度快，一旦發生事故，傷亡程度往往比一般道路更嚴重。根據高公局統計，去年國道有19件未繫安全帶的死亡車禍，約近3成，奪走21條人命，由於春節連假將至，高公局將請公警局加強國道未繫安全帶取締，一旦違規可罰3千到6千元罰鍰。

春節國道「初一到初五最塞」　高公局公布好走時段

春節國道「初一到初五最塞」　高公局公布好走時段

為2千元扮投資專員搞詐　要賠5百萬

為2千元扮投資專員搞詐　要賠5百萬

休旅車國道失控大迴轉撞護欄　目擊女駕駛驚嚇

休旅車國道失控大迴轉撞護欄　目擊女駕駛驚嚇

早晚急凍！彰化48小時6長輩命危送醫

早晚急凍！彰化48小時6長輩命危送醫

東森廣場投籃趣，揪團來打球

