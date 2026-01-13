　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北宜高鐵4000億　張景森批史詩級錯誤：別被選舉綁架

▲▼高鐵,高鐵列車,台灣高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵列車。（圖／記者李姿慧攝） 

記者葉國吏／綜合報導　

交通部提出的北宜高鐵工程目前正等待行政院核定，但前政務委員張景森接連公開批評，指該案決策程序混亂，恐釀成史上重大失誤。他強調，交通部與國發會把關鬆散，呼籲賴清德總統莫因選舉因素倉促推動此案。

北宜高鐵案決策亂象　張景森強烈質疑
交通部多年前為提升東部鐵路速度，曾規劃台北到宜蘭拉直的「北宜直鐵」，但因推動不順，2019年林佳龍接任交通部長時，直接拋出「北宜高鐵」方案，卻沒完整可行性評估，就跳步到綜合規劃，爭議至今未歇。張景森直言，北宜直鐵突然改成高鐵，就是最初決策失誤的關鍵，高鐵與台鐵功能不同，台北至宜蘭距離僅四、五十公里，根本不適合用高鐵這種交通工具，也不可能取代台鐵。

時任行政院長蘇貞昌當時並非毫無疑慮，畢竟這項工程預算高達1700多億，支持的前提是要有專業評估證明效益。張景森指出，交通部只提出構想，蘇貞昌是以「特定條件下」支持，結果交通部與部分政治人物卻將這個有條件的裁示操作成已定案的政策承諾，硬是一路推動下去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經費暴增、效益存疑　重大建設不該淪為選舉工具
張景森認為，這種規劃錯誤應列入未來交通運輸教材。若二十年後真的砸下四千億蓋好宜蘭高鐵，結果每小時只有一兩班，多數通勤族和大台北旅客不會選擇搭乘，雪隧仍舊塞車。原本報告預估的1764億預算，如今直接飆破3521億元，甚至可能突破四千億元，當年倉促又嚴重錯誤的簡報，直接誤導了行政院的態度。

張景森最後強調，賴清德總統應謹慎看待，不要讓這類重大基礎建設淪為選戰綁架。他呼籲政府相關單位，務必以專業、客觀角度來審視北宜高鐵案，避免重蹈決策失控、勞民傷財的覆轍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

孫淑媚45歲迎來「美貌大逆轉」　時裝周氣場全開被封逆齡天花板

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

日天后「生前裸照被喊價20萬」　公司還要賣內衣：能賺錢太好了

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟更高

從委內瑞拉看台灣　中共會不會照樣複製？

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

高市早苗豪賭？擬23日解散眾院　駐日代表分析：務實拚單獨過半

【金門火舞失控瞬間】舞者遭噴火燒臉　緊急送回台灣治療

生活熱門新聞

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

手搖飲連喝2個月！店家「貼心問1句話」熟客不去了

知名女星「未婚生子」淪阿公店小姐 　晚年靠撿回收維生

快訊／高鐵台南站旅客衝撞列車落軌　1307車次取消營運

出國被害慘！旅行社辦1證件「台灣身分沒了」

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

5.3地震台北超搖11秒　氣象署估7.0後餘震

隱眼殼回收「換環保金」　大票驚哭：丟99袋了

美國想要格陵蘭　財經網美曝：對台灣是好事

即／李多慧打破沉默！拍片親證「我真的不抽菸」

護照有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝

快訊／21:31台灣東部海域規模5.3地震　最大震度3級

裝冷氣時師傅多問1句　冬天來他跪謝爆共鳴

曾任總統府顧問！混元禪師圓寂　享壽82歲

更多熱門

相關新聞

北宜高鐵衝擊「台鐵短收百億」　工會赴交通部抗議：應採直鐵方案

北宜高鐵衝擊「台鐵短收百億」　工會赴交通部抗議：應採直鐵方案

北宜高鐵案將在8月20日送環境部召開大會，台灣鐵路產業工會、公民幫推等民團不滿未採用原先「北宜直鐵」方案，認為北宜高鐵通過後，將衝擊台鐵每年短收8億元，30年來虧損加上若採北宜直鐵的效益，整體損失將高達580億元，今前往交通部陳抗。

他問「住宜蘭通勤台北」可行？網曝：很多人這樣

他問「住宜蘭通勤台北」可行？網曝：很多人這樣

柯談北宜高鐵：應被林佳龍列優先施政

柯談北宜高鐵：應被林佳龍列優先施政

柯文哲籲北宜高鐵加速興建　侯友宜：全力支持

柯文哲籲北宜高鐵加速興建　侯友宜：全力支持

宜花鐵路斷　交部將加速推北宜高鐵

宜花鐵路斷　交部將加速推北宜高鐵

關鍵字：

北宜高鐵

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

30歲女吃完大餐「2天就病逝」　醫揭恐怖病因

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面