北宜高鐵4000億　張景森批史詩級錯誤：別被選舉綁架

▲高鐵列車。（圖／記者李姿慧攝）

記者葉國吏／綜合報導



交通部提出的北宜高鐵工程目前正等待行政院核定，但前政務委員張景森接連公開批評，指該案決策程序混亂，恐釀成史上重大失誤。他強調，交通部與國發會把關鬆散，呼籲賴清德總統莫因選舉因素倉促推動此案。

北宜高鐵案決策亂象 張景森強烈質疑

交通部多年前為提升東部鐵路速度，曾規劃台北到宜蘭拉直的「北宜直鐵」，但因推動不順，2019年林佳龍接任交通部長時，直接拋出「北宜高鐵」方案，卻沒完整可行性評估，就跳步到綜合規劃，爭議至今未歇。張景森直言，北宜直鐵突然改成高鐵，就是最初決策失誤的關鍵，高鐵與台鐵功能不同，台北至宜蘭距離僅四、五十公里，根本不適合用高鐵這種交通工具，也不可能取代台鐵。

時任行政院長蘇貞昌當時並非毫無疑慮，畢竟這項工程預算高達1700多億，支持的前提是要有專業評估證明效益。張景森指出，交通部只提出構想，蘇貞昌是以「特定條件下」支持，結果交通部與部分政治人物卻將這個有條件的裁示操作成已定案的政策承諾，硬是一路推動下去。

經費暴增、效益存疑 重大建設不該淪為選舉工具

張景森認為，這種規劃錯誤應列入未來交通運輸教材。若二十年後真的砸下四千億蓋好宜蘭高鐵，結果每小時只有一兩班，多數通勤族和大台北旅客不會選擇搭乘，雪隧仍舊塞車。原本報告預估的1764億預算，如今直接飆破3521億元，甚至可能突破四千億元，當年倉促又嚴重錯誤的簡報，直接誤導了行政院的態度。

張景森最後強調，賴清德總統應謹慎看待，不要讓這類重大基礎建設淪為選戰綁架。他呼籲政府相關單位，務必以專業、客觀角度來審視北宜高鐵案，避免重蹈決策失控、勞民傷財的覆轍。