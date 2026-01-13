黃偉哲悼念駐印度公使謝柏輝　感謝一生奉獻台灣外交

▲外交部長林佳龍昨日前往台南慰問謝柏輝公使家屬，並頒發多項獎章表彰其外交貢獻。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

出身台南的駐印度代表處公使謝柏輝，於2025年底執行公務期間因身體不適猝然辭世，享年52歲，外交部長林佳龍12日親赴謝公使位於台南的老家慰問家屬，並代表政府頒發楷模獎章、外交獎章及二等服務獎章，以表彰其畢生為台灣外交的貢獻。台南市長黃偉哲聞訊後，也表達深切哀悼之意，感念謝公使為國奉獻、鞠躬盡瘁。

黃偉哲表示，謝柏輝的離世，不僅是台南失去一位傑出子弟，更是台灣外交界一項重大損失。在當前國際情勢複雜、外交環境艱困之際，謝公使長年深耕印太區域，為台灣爭取國際能見度與友誼，其精神令人由衷敬佩。

謝柏輝出生於台南，進入外交部後，歷任駐越南代表處政治組長、外交部亞東太平洋司副參事、副司長，並兼任台灣日本關係協會副秘書長，後出任駐印度代表處公使，熟稔東南亞與南亞事務，是外交體系中深具實務經驗的重要幹才。除專業外交能力外，謝公使亦以鋼琴與高爾夫球見長，經常透過音樂與運動拉近彼此距離，建立跨文化的真摯友誼，成為台灣外交柔性實力的最佳展現。

據了解，謝柏輝日前於新德里宴請台印合作拍攝電影的團隊時，突感身體不適，送醫後不治。消息傳出，讓許多曾與其共事、往來的外交與國際友人深感震驚與不捨。目前謝公使骨灰已由家屬迎回台灣，長眠故土。

黃偉哲強調，謝柏輝將一生奉獻給台灣外交，即便在生命最後一刻，仍心繫台印交流與合作，為國家付出毫無保留，「他已為國家打完美好的最後一仗」，其精神值得所有台灣人、台南人永遠銘記，也盼家屬節哀珍重。