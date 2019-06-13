19歲小媽媽面露不屑...單手抓衣「提2月嬰」　網友拳頭全硬了：太殘忍

▲19歲小媽媽的誇張舉動遭網友撻伐。（圖／翻攝自中國報）

國際中心／綜合報導

近日網路上瘋傳一張19歲小媽媽「手提」孩子的照片，而這位小媽媽的右手滿滿刺青，面目猙獰、眼神更狠狠地瞪著鏡頭，立刻引起大批網友關注，不少人都懷疑該孩童受到粗暴對待。

據《中國報》報導，這張照片日前被上傳Facebook上，照片中的媽媽身穿藍色居家服，站在房間門口，用刺著大片刺青的右手抓著一名嬰兒的上衣，從嬰兒瘦小的身軀及還包著尿布來看，嬰兒應該只有幾個月大。因為是被「提著」，整件衣服都被掀開，嬰兒更呈現抬頭姿勢、雙腳懸空，感覺非常不舒服。

▲該嬰兒只有2個多月大。（圖／翻攝自中國報）

據報導，這名媽媽年紀只有19歲，現與年僅2個多月的親生兒子住在越南北寧省桂武區的江柳村中。照片瘋傳後，桂武區的警察局局長表示，當局已經派警員到該母子家中進行調查。

大批網友對於這位媽媽殘忍的舉動大加撻伐，紛紛怒斥「真的太殘忍了！」「蕭查某！」「不管是不是親生媽媽，這都讓人難以接受」、「這孩子如果繼續和媽媽住在一起，還要被折磨到什麼時候」、「希望她可以受到法律的制裁」、「才2個月...真的好可憐」、「是把親生兒子當菜籃提？」「一定會有報應！」