　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

19歲小媽媽面露不屑...單手抓衣「提2月嬰」　網友拳頭全硬了：太殘忍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼把2月嬰當「洋娃娃」 。（圖／翻攝自Facebook）

▲19歲小媽媽的誇張舉動遭網友撻伐。（圖／翻攝自中國報）

國際中心／綜合報導

近日網路上瘋傳一張19歲小媽媽「手提」孩子的照片，而這位小媽媽的右手滿滿刺青，面目猙獰、眼神更狠狠地瞪著鏡頭，立刻引起大批網友關注，不少人都懷疑該孩童受到粗暴對待。

據《中國報》報導，這張照片日前被上傳Facebook上，照片中的媽媽身穿藍色居家服，站在房間門口，用刺著大片刺青的右手抓著一名嬰兒的上衣，從嬰兒瘦小的身軀及還包著尿布來看，嬰兒應該只有幾個月大。因為是被「提著」，整件衣服都被掀開，嬰兒更呈現抬頭姿勢、雙腳懸空，感覺非常不舒服。

▲▼把2月嬰當「洋娃娃」 。（圖／翻攝自Facebook）

▲該嬰兒只有2個多月大。（圖／翻攝自中國報）

據報導，這名媽媽年紀只有19歲，現與年僅2個多月的親生兒子住在越南北寧省桂武區的江柳村中。照片瘋傳後，桂武區的警察局局長表示，當局已經派警員到該母子家中進行調查。

大批網友對於這位媽媽殘忍的舉動大加撻伐，紛紛怒斥「真的太殘忍了！」「蕭查某！」「不管是不是親生媽媽，這都讓人難以接受」、「這孩子如果繼續和媽媽住在一起，還要被折磨到什麼時候」、「希望她可以受到法律的制裁」、「才2個月...真的好可憐」、「是把親生兒子當菜籃提？」「一定會有報應！」

ET快訊
謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛：怪不到你身上
何韻詩肉身對抗香港鎮暴部隊！1人保護60平民…英勇片瘋傳
蔡賴配？蔡英文：一加一大於二原則不變

關鍵字：越南,虐兒,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

3人離奇死在同一飯店　喝房間汽水立刻吐血她爆料：有人下毒！

被指男男戀性愛影片主角　大馬部長阿茲敏：政治陰謀！

他憂「可能會死」但要戰到最後　華郵：中國無法粉碎香港精神

巨乳妹瘋「胸部當杯架」！小胸女孩挑戰…飲料卻「像溜滑梯1秒滑落」

印度空軍運輸機殘骸尋獲！山區墜毀地畫面曝光　當局證實無人生還

手腫成畸形XL號　網路「燙傷塗牙膏」傳言遭打臉：大錯特錯

香港「反送中」衝突不斷　歐美各國密切關注：盼和平對話

「吃荔枝」爆急性腦炎喪命！　印度北部10天內至少31童死亡

21歲正妹變恐怖惡女　捏爆男友「蛋蛋」害他失血求饒：差點會死

19歲小媽媽面露不屑...單手抓衣「提2月嬰」　網友拳頭全硬了：太殘忍

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

超母湯遊戲《阿嬤模擬器》毀三觀！ 屋頂狠踹逆孫...馬上被縱火報復XD

3人離奇死在同一飯店　喝房間汽水立刻吐血她爆料：有人下毒！

被指男男戀性愛影片主角　大馬部長阿茲敏：政治陰謀！

他憂「可能會死」但要戰到最後　華郵：中國無法粉碎香港精神

巨乳妹瘋「胸部當杯架」！小胸女孩挑戰…飲料卻「像溜滑梯1秒滑落」

印度空軍運輸機殘骸尋獲！山區墜毀地畫面曝光　當局證實無人生還

手腫成畸形XL號　網路「燙傷塗牙膏」傳言遭打臉：大錯特錯

香港「反送中」衝突不斷　歐美各國密切關注：盼和平對話

「吃荔枝」爆急性腦炎喪命！　印度北部10天內至少31童死亡

21歲正妹變恐怖惡女　捏爆男友「蛋蛋」害他失血求饒：差點會死

19歲小媽媽面露不屑...單手抓衣「提2月嬰」　網友拳頭全硬了：太殘忍

從樹上摔落...意外發現「矽肺症」！ 醫籲這5職業超危險

中美貿易戰打的蘋果股東心惶惶　最怕川普「還想做什麼」

方大同將來台開唱！　加碼宣布好消息

爺奶愛學習　竹市樂齡中心再奪場次、人次、時數三冠王

蔡英文勝初選　綠委盼蔡、賴整合組民進黨最強棒

【廣編】真正省電王！首選Panasonic空調　享受舒適省荷包

愛爾麗捐贈360萬元頂級救護車　在宜蘭持續散播溫暖

首批中國空間站應用國際合作專案　將提升申請國航太科技能力

當年婆婆一句話...3寶媽擁16年幸福婚姻　自爆姻緣「有一個祕密」

中山分局歡度警察節　分局長一首「感恩的心」...感謝同仁

19歲宅男沒碰過女生胸部　見女看護起色心…熊抱摸乳逃逸

國際熱門新聞

獅虎319kg溫馴巨獸　網知真..

酪梨冒充手榴彈　男5天搶兩銀行

比現代大2倍！4萬年前冰封狼頭..

100萬港人上街　川普：最大規..

監視器拍到神秘「垂耳矮小生物」

中58億彩券！男子7年後下場超..

19歲Uber外送員等待背影 ..

剛果伊波拉疫情越境！烏干達出現..

最新「車諾比照片」曝光！逃命瞬..

美國會將推「香港人權與民主法案..

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已..

男大生扮16歲少女　揪出戀童癖..

印度運輸機失蹤　被外星人吸走？

更多熱門

相關新聞

正隆股東會通過配息1.1元創新高

正隆今（13）日召開股東會，通過配發每股1.1元現金股利，一舉創下歷史新高。展望今年，正隆總經理蔡東和表示，面對全球政經局勢快速變化，公司訂定積蓄人才優勢、優化輪調傳承、創新營運模式、綠色供應鏈管理、行銷壯大市場、建構循環生產系等6大方針，追求企業永續成長。

20年來最強風暴侵襲印度西北部

馬來西亞球王李宗偉傳13日宣布退役

光寶科挺進越南自動化展　

鐵架旁一倒…老翁頸遭刺穿「全是血」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

獨家／陷不倫戀　謝忻哽咽回應

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民進黨爭取2020

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

老婆發現偷吃…阿翔「聊一下就出門了」　利菁批：殘忍

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

謝忻爆是小三　閨蜜王宇婕回應了

王鴻程挑釁　自家教練也看不下去

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面