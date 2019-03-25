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親軍政府「公民力量」暫時領先　泰選委會深夜宣布：延後公布結果

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▲▼泰國國會大選，曼谷一處投開票所開票。（圖／路透）

▲泰國國會大選，曼谷一處投開票所進行開票。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

泰國國會大選目前開票、計票正陸續進行中，截至午夜前已有93％票數開出。根據初步統計，親軍政府的公民力量黨（PPRP）得票數略微領先最大在野黨為泰黨（Pheu Thai Party），兩黨都獲得28％選票，選情陷入拉鋸。泰國選委會晚間宣布，將初步計票結果的公布時間延後至25日上午10時（台灣時間上午11時）。

此次大選是2014年軍事政變後首次國會大選，全國5100萬名選民將會選出眾議院500席議員，其中350席由各選區直接選區，其餘150席則依政黨得票比例分配。

根據非官方初步統計結果，截至當地時間深夜11時，已有93％的選票開出，其中公民力量黨獲得711萬多票，微幅領先為泰黨的697萬票。主張跳脫傳統政黨政治，廣受年輕人歡迎的未來前進黨（Future Forward Party）則以476萬多票居第三位，後依序為泰自豪（Bhumjaithai Party）的300萬票，以及民主黨（Democrat Party）284萬票。

另據稍早公布的出口民調，為泰黨有望奪得163席次，成為下議院最大政黨，而公民力量黨則能獲得96席次。不過，由於國會上議院250席次全由軍政府委任，因此公民力量黨只需要拿下126個席次，軍政府領袖帕拉育便可成功連任總理，而其他政黨則需要在下議院攻下376席，才能在國會兩院合計750席次的議席中成為最大政黨。

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