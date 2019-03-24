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泰大選今登場「投票率料達80%」　現任總理帕拉育現身投票所

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▲▼泰國國會大選投票今（24日）上午8時（台灣時間9時）登場，現任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）上午現身曼谷一處投票所，投下手中一票。（圖／路透）

▲ 現任總理帕拉育上午現身曼谷投票。（圖／路透，下同

記者詹雅婷／綜合外電報導

泰國國會大選投票今（24日）上午8時（台灣時間9時）登場，將選出新任總理和眾議員500個席位。當局推測，此次大選投票率將高達80%，大批民眾排隊等待投票。根據最新消息，現任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）已於8時20分左右抵達曼谷一處投票所，與選民一同排隊，接著投下手中的一票。

▲▼泰國國會大選投票今（24日）上午8時（台灣時間9時）登場，現任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）上午現身曼谷一處投票所，投下手中一票。（圖／路透）

綜合《曼谷郵報》、《國民報》報導，此次大選是繼2014年軍事政變以來的首次選舉，全國各地選區都已接收到選票、投票箱、筆等投票素材，而今天的投票將於當地傍晚5時（台灣時間6時）截止，接著會進行開票作業，料初步投票結果將於今晚公布。外界推測，今年大選的投票率將衝破80%，因為光是提前投票就已出現高達87%的投票率。

帕拉育稍早對著媒體記者提到，他今天接下來會直接返家，在家關注投票結果，並呼籲選民外出投票。

▲▼泰國國會大選投票今（24日）上午8時（台灣時間9時）登場，現任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）上午現身曼谷一處投票所，投下手中一票。（圖／路透）

▲ 今年大選合格選民共5100多萬人，18歲以上的首投族約730萬人。（圖／路透）

為了防止大選這天出現騷亂，目前全國各地投票所已採最高級別安全措施，南部的北大年府（Pattani）投票所周邊進行嚴格管制，就連停車也被禁止，而東北部的武里南府（Buri Ram）則是部署約5600人力維持治安。

談及這場大選，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）23日深夜發聲明表示，「我們要牢牢記住，國家有好人也有壞人。沒有人可以做到讓每個人都變成好人，讓國家安定並不是要把所有人都變成好人，而是推選支持好人，讓他們來領導國家，防止壞人有權製造麻煩和動亂。」

▼ 投票將於當地傍晚5時（台灣時間6時）截止。（圖／路透）

▲▼泰國國會大選投票今（24日）上午8時（台灣時間9時）登場，現任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）上午現身曼谷一處投票所，投下手中一票。（圖／路透）

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關鍵字：泰國國會大選,帕拉育,東南亞要聞

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