30萬人撤離！「20年最強氣旋風暴」撲向印度西部　沿海高度戒備

▲ 一名漁民在漁船被巨浪掀翻後游向岸邊。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

氣旋風暴「瓦尤」（Vayu）侵襲印度，目前快速往西北部移動，當地時間今（13）日上午開始繞過最西部古吉拉特邦（Gujarat）海岸線。印度內政部發言人12日宣布，近30萬人將被疏散至700個避難所；受災地區各級學校將停課至14日。

瓦尤最大陣風達到每小時170公里，可能成為數十年來襲擊印度西北部的最強氣旋。就在一個月前，強大的氣旋「法尼」（Fani）5月初重創印度東北部海岸，釀成89死的重大災情。

瓦尤12日自孟買以西約300公里處經過，向北移動至古吉拉特邦海岸線。預報指出，風暴將持續往西移動；未來48小時內，風暴中心將保持在離岸邊不遠的地方，與索拉什特拉半島及古吉拉特邦喀奇縣平行移動。

▲ 漁民將漁船移至安全處。（圖／路透社）

儘管還未正式登陸，但瓦尤至少一半風暴都在陸地上；沿海地區將直接受到風雨侵襲。當局布署39個國家災難應對小組，每組約有45人，協助地方政府進行疏散、搜救等行動；軍隊則有34支隊伍待命。

瓦尤10日形成，11日增強，在阿拉伯海形成颶風強度的熱帶氣旋。CNN指出，強大的氣旋很少出現在阿拉伯海如此北邊的地區，且古吉拉特邦20年來從未出現過颶風強度的風暴。

瓦尤是1998年以來影響索拉什特拉半島的最強風暴；在1998年，一場風速高達每小時195公里的氣旋造成大約1萬人死亡。印度氣象局也警告，未來2天海浪可達3.5至5.3公尺高，呼籲漁民不要冒險出海。