泰國大選出口民調　為泰黨料拿163席成最大黨…但仍無法組閣

▲泰國24日舉行國會大選，將選出眾議院全部500席議員。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

泰國24日舉行2014年政變以來首次國會大選，根據出口民調，在野的為泰黨（Pheu Thai）取得163席最多席次，親軍政府的公民力量黨（PPRP）則以96席居次，但沒有任何政黨取得過半席次足以單獨組成政府。

泰國24日舉行國會眾議員選舉，將透過普選選出500席議員，其中350名由全國各選區選民投票產生，其餘150席則依各政黨在全國的得票比例分配。泰國上一次舉行國會選舉是2011年，此次選情熱烈，共有近80個政黨、超過1萬名候選人登記參選；全泰國合格選民則有5100多萬人。

根據《曼谷郵報》報導，泰國民調機構Super Poll在下午5時投票結束後，立刻在泰國公共電視台（Thai PBS）頻道公布出口民調結果。如果民調預測結果正確，為泰黨將沒有足夠席次與其他政黨共組「民主陣線」。報導指出，期望軍政府領導人帕拉育（Prayut Chan-o-cha）繼續擔任總理的公民力量黨，也沒有足夠票數組成多數政府，但選舉規則較有利於軍政府，因此帕拉育連任總理的機會較濃厚。

另一方面，Nation TV公布的出口民調則預測公民力量黨能取得135至140席，與流亡海外前總理戴克辛關係密切的為泰黨則以120至135席緊追其後。根據選前一個月進行，但在選舉結束後公布的民意調查，公民力量黨和為泰黨的支持率不相上下，大約都是25％，其次是未來前進黨（Future Forward）和民主黨（Democrat Party）。