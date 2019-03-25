5年前發動政變！帕拉育可望連任總理　泰國大選結果今日出爐

▲ 泰國現任總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

泰國23日舉行國會大選，支持現任總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）的「公民力量黨」（PPRP）獲得約760萬票，目前領先，帕拉育有望連任，而支持前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的為泰黨（Pheu Thai）則緊追在後。選前民調相當看好為泰黨，甚至預測公民力量黨會位居第3，但如今這項轉變紛紛被各國媒體形容為「令人震驚」。

這是泰國2014年5月軍事政變後，首次舉行國會大選，領導政變的帕拉育推翻了前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）政府，盈拉之後與哥哥戴克辛一樣流亡海外。此次選舉全國5100萬名選民將會選出眾議院500席議員，其中350席由各選區直接選出，其餘150席則依政黨得票比例分配。選舉結果原先預計當天公布，但官方宣布延至今日。

BBC指出，泰國多年來受到政治不穩定的衝擊，軍方奪權後，雖然承諾恢復秩序和民主，但不斷推延投票。帕拉育一再以憲法和立法程序為由推延選舉，國會去年通過，原定於2018年11月舉行的大選延至2019年年初，當時就引發民眾抗議。



外界原本分析，軍方雖然已經掌握所有參議員，但在眾院可能不會成為第一大黨，帕拉育雖然可能連任，但可能無法組成政府。如今，公民力量黨得票領先，若成為眾議院第一大黨，就算無法單獨組閣，也能號召盟友組成聯合政府。