泰女來台觀光大談異國戀　生黑戶寶寶「簽證逾期」回不了家

▲一名泰籍女子來台觀光與台籍男友譜出戀曲，並產下一女，卻因簽證逾期只能躲躲藏藏地生活。（圖／記者陳玉翻攝）

地方中心／台中報導

日前一名泰籍女子來台觀光，結識了台籍男友，2人擦出愛火也迎來了新生命的到來，但由於來台簽證已逾期，讓這對愛侶整日提心吊膽地過日子，最後終於下定決心向移民署求助，透過台中市第二服務站的協助，台籍男友順利辦理認領女嬰手續，而女友則被依「擴大逾期停居留外來人口自行到案專案」開罰2000元，自行搭機回國，後續再以依親的方式來台團圓。

據了解，該名逾期停留的泰國籍女子15日懷中抱著年幼的女兒，眼神中透露著無助，緊牽著台籍男友的手一同到台中市服務站求助。

臺籍男友支吾解釋，妻兒是他努力工作的動力，但他現在卻成天提心吊膽的怕太太被抓到，擔心家庭破碎，所以當他看到移民署「擴大逾期停居留外來人口自行到案專案」的宣傳廣告後，終於鼓起勇氣，決定給妻子一個合法的居留身分，給孩子一個完整的家庭；泰籍女子則說，媽媽非常擔心自己的安危，希望她盡速返鄉，也想親眼看看可愛的小外孫女。

2人鼓起勇氣自行到案後，泰籍女子被依專案「擴大逾期停居留外來人口自行到案專案」開罰2000元，與女嬰自行搭機回國；林男則是在承辦人員的協助下，辦理認領女嬰的手續。一家人未來可以依親的方式在台團圓。

臺中市第二服務站主任張金順則表示，凡於專案期間自行到案者，除免予收容外，更可減輕罰鍰並縮短禁止入臺期限，該專案將於6月底結束，之後將提高逾期罰鍰，並延長禁止入臺年限。呼籲外籍逾期人士把握機會，儘快返國與家人團聚。

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