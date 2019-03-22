「泰國美人」香港高調婚禮　流亡前總理戴克辛選前嫁女

▲泰國流亡前總理戴克辛的小女兒貝東丹在香港舉辦婚宴。（圖／翻攝自盈拉臉書，下同）

大陸中心／綜合報導

泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra，或譯塔克辛）在2006年下台後，被指貪污而遭通緝，傳出今天（22日）將在香港尖沙咀五星級超豪華酒店為小女兒舉辦婚宴。由於24日為泰國大選，這場將會有多位政界人士出席的婚禮顯得格外受矚目。據泰國媒體報導，泰國當局計劃向香港政府提出引渡要求，但是香港與泰國方面目前並沒有引渡協議。

《星島日報》報導，戴克辛已於一週前秘密抵達香港，親自陪同小女兒籌備婚禮。他昨日也在Instagram上傳一張與女兒在車內的合照，留言寫著：「感到非常興奮和高興」。

婚禮地點位於香港尖沙咀新開幕的瑰麗酒店。有「泰國美人」之稱的戴克辛小女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）將與泰國民航機師未婚夫彼多（Pidok Sooksawas）舉行婚禮。與戴克辛較為親近的一些泰國政界人士也將出席婚禮，且同樣流亡於海外的戴克辛的胞妹前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）應該也會出席。

由於2天後（24日）為泰國軍事政變5年後的第一次大選，將會選出新一屆國會議員，戴克辛在這時高調嫁女將引起泰國政府的關注，也使婚宴增添了許多政治的味道。

泰國媒體日前引述泰國海外檢控部門表示，一旦確定戴克辛在香港的住宿及行程之後，會立即向泰國政府提出引渡的要求。然而香港與泰國之間並無簽署引渡協議。

戴克辛於2001至2006年擔任泰國總理，連任一次，在2006年時因濫用職權、選舉舞弊等罪，遭軍事政變被迫下台。2008年他被泰國當局指控貪污而遭通緝，之後就流亡海外，由妹妹盈拉在2011至2014年代兄出征，擔任泰國總理。後來盈拉捲入大米貪腐案，與哥哥戴克辛一樣被指控貪污下台，2017年被判刑5年，至今也流亡海外。

戴克辛潛逃海外後多次在香港、新加坡、倫敦以及北京出沒，泰國當局也曾幾度想將他引渡回國，卻都失敗。據說戴克辛目前所持的並非泰國護照，而盈拉則是持有柬埔寨護照。

▲戴克辛與盈拉。（圖／翻攝自盈拉臉書）