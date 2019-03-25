「超胸」混血女模靠仙氣圈23萬粉　網讚：不裸露也很性感





▲ 泰國混血模特兒蘿莎琳有著深邃五官、大眼睛與白皙皮膚，整個人散發空靈感。（圖／翻攝自instagram／rossarineye）

國際中心／綜合報導

泰國25歲的混血模特兒蘿莎琳（Rossarin Klinhom），因為有著深邃、精緻五官、一雙電力十足的大眼睛、高挺鼻樑和白皙皮膚，短時間內就在Instagram上吸引超過23.5萬粉絲追蹤。充滿異國風情的她平時除了接些外拍代言外，還經營網拍事業，自己推銷自家的服裝品牌，讓網友忍不住大讚「人長得美又會做生意」。





▲ 粉絲認為，蘿莎琳與大陸女星楊冪有些相似 。（圖／翻攝自instagram／rossarineye）

據了解，蘿莎琳是泰國跟紐西蘭的混血兒，在曼谷出生，隨後就一直生活在奧克蘭。東西方融合的亮麗外貌與大陸女星楊冪有些相似，搭配她整個人的氣質，散發出一種獨特的空靈感，再加上甜美溫柔的笑容，讓粉絲都紛紛直呼「清新美讓人戀愛了」、「她的風格很自然，反而更加吸引人」、「眼睛很勾人，我給100分」、「這樣的女生穿著不用過度裸露，就已經很性感」。





▲ 蘿莎琳也時常在IG大方展現傲人身材 。（圖／翻攝自instagram／rossarineye）

▲蘿莎琳也時常在IG大方展現傲人身材 。（圖／翻攝自instagram／rossarineye）

蘿莎琳也經常在IG分享自己的美照，幾張泳裝照大方展現傲人身材，出遊照顯得親和力十足，即使是平凡的生活照看起來也是仙氣滿滿。除此之外，相當有商業頭腦的她，在模特兒工作之餘，也經營自己的網店，並在IG上貼出自己身穿自家品牌服裝的照片，因此除了坐擁大批男性粉絲外，也吸引了不少喜愛她品牌的女性粉絲追蹤。

▼ 蘿莎琳生活照平易近人。（圖／翻攝自instagram／rossarineye）

