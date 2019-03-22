胎中胎！　姊姊懷上「有手腳卻無心無腦」的雙胞胎妹妹

▲「胎中胎」又稱「寄生胎」，發病率為五十萬分之一，相當罕見。（示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

哥倫比亞巴蘭幾亞市（Barranquilla）一名33歲婦人維加（Monica Vega）日前在做懷孕第35週的產檢時，意外發現腹中的女兒竟還懷有「雙胞胎妹妹」，但「雙胞胎妹妹」有手腳卻沒有心臟和大腦。經醫師評估後，這位「雙胞胎妹妹」若繼續成長，姊姊的內臟將因此受損，必須先剖腹分娩再進行治療。

據《每日郵報》報導，維加患有妊娠毒血症，嚴重時會導致孕婦的肝、腎、肺衰竭，對母子性命構成威脅。她在懷孕期間因懷疑胎兒肝臟有囊腫，於是在懷孕35週做了4D超聲波檢查，意外發現「囊腫」其實是女兒的「雙胞胎妹妹」。婦產科醫師塞萬提斯（Miguel Parra-Saavedra）表示，本質上其實是「姊姊」懷上了她的「妹妹」！

塞萬提斯認為，起初應是兩姊妹一起受孕，但過程中因細胞分裂出問題，導致只有「姊姊」的血管與媽媽的胎盤相連，而「妹妹」則再與「姊姊」的血管相連，因此「妹妹」就被吸收到「姊姊」的腹中。

塞萬提斯表示，「雙胞胎妹妹」於2週內就成長了20至30%，繼續成長將危及「姊姊」性命，必須趕快剖腹分娩再進行後續治療。最後，醫師在媽媽懷孕第37週時進行剖腹，而姊姊伊贊馬拉（Itzamara）順利生下，出生後就接受手術，將14克重的「雙胞胎妹妹」移除，一個月後「姊姊」便恢復健康。