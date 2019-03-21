6周大男嬰遭變態父母性虐　生殖器破損瘀傷裝人工肛門

▲德國一對變態父母竟然性虐自己剛出生的兒子。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

德國西部路德維希港(Ludwigshafen)驚傳殘忍虐童案，一對年輕情侶為了滿足性慾，竟然聯手虐待才出生6周大的親生兒子，造成生殖器嚴重受傷、眼睛出血、肋骨骨折、全身上下充滿瘀傷，還有腹膜炎、腦溢血等病症，需要緊急接受手術裝上人工肛門。

26歲女子尼娜(Nina R.)與23歲男友伊斯梅爾(Ismail S.)2017年11月相遇後，2人很快墜入愛河並在去年8月產下一子，但小孩出生沒多久便被2人帶到醫院，身上檢測到嚴重的腹膜炎以及許多可怕的傷害，包含顱骨損傷、腦溢血，肺部和心臟也有瘀傷，生殖器部分則出現血腥傷口以及明顯的可怕瘀傷。

警方認為這對情侶涉嫌虐兒，於去年11月逮捕了他們，首席檢察官斯特羅伯(Hubert Stroeber)表示，尼娜之所以虐兒，是為了滿足自己的性慾，可怕的手法連檢查辦公室裡的專業人員看到也感到震驚。目前已經7個月大的男嬰受到寄養家庭的保護，而被起訴嚴重身體傷害和性虐待的尼娜與伊斯梅爾仍關在獄中，預計5月面臨審判。