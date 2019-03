6周大男嬰遭變態父母性虐　生殖器破損瘀傷裝人工肛門

▲德國一對變態父母竟然性虐自己剛出生的兒子。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

德國西部路德維希港(Ludwigshafen)驚傳殘忍虐童案,一對年輕情侶為了滿足性慾,竟然聯手虐待才出生6周大的親生兒子,造成生殖器嚴重受傷、眼睛出血、肋骨骨折、全身上下充滿瘀傷,還有腹膜炎、腦溢血等病症,需要緊急接受手術裝上人工肛門。

26歲女子尼娜(Nina R.)與23歲男友伊斯梅爾(Ismail S.)2017年11月相遇後,2人很快墜入愛河並在去年8月產下一子,但小孩出生沒多久便被2人帶到醫院,身上檢測到嚴重的腹膜炎以及許多可怕的傷害,包含顱骨損傷、腦溢血,肺部和心臟也有瘀傷,生殖器部分則出現血腥傷口以及明顯的可怕瘀傷。

警方認為這對情侶涉嫌虐兒,於去年11月逮捕了他們,首席檢察官斯特羅伯(Hubert Stroeber)表示,尼娜之所以虐兒,是為了滿足自己的性慾,可怕的手法連檢查辦公室裡的專業人員看到也感到震驚。目前已經7個月大的男嬰受到寄養家庭的保護,而被起訴嚴重身體傷害和性虐待的尼娜與伊斯梅爾仍關在獄中,預計5月面臨審判。

