僅靠「嘴呼吸」續命！伊拉克「無鼻嬰兒」全臉腫大　模樣超怪異

▲嬰兒出生就沒有鼻子。(圖/翻攝自推特/Fallujah B. Defects)

伊拉克一名嬰兒出生時就沒有「鼻子」,導致他只能用嘴巴的部分呼吸,不過目前當地醫院仍未檢查出嬰兒沒有鼻子的真正原因,推測很有可能是一種因為錯誤基因所引起、名為「完全先天性缺鼻畸形(congenital arhinia)」的罕見疾病。據悉,這種疾病的病例在全球少於100例。

根據外媒報導,這名嬰兒出生在伊拉克首都巴格達以西的費盧傑,他擁有3名健康的兄弟姊妹,全家只有他一出生就沒有鼻子,從照片看起來,鼻子的部分空空如也,也看不清楚是否有人中的存在,現在的他只能靠著嘴巴呼吸,來讓自己繼續活下去。

儘管嬰兒被推測罹患全球不到100例的「完全先天性缺鼻畸形」,不過目前還不清楚嬰兒沒有鼻子的真正原因。報導中指出,經過伊拉克戰爭後,當地嬰兒在出生時患有缺陷的機率不斷往上竄升當中。

發布該名嬰兒照片的組織「Fallujah B. Defects」於9年前成立,他們聲稱這是第一次見到沒有鼻子的嬰兒,不過該照片並沒有經過其他機構的證實;根據該組織在推特上的發文,這名無鼻嬰兒的家人拒絕進行氣切,為小孩的氣管插入管子。這家人來自費盧傑外的農村地區,該座城市在2004年時成為美軍和叛亂分子主要戰鬥的場所,嚴重轟炸再加上建築物遭破壞,當地30萬人口被迫流離失所。

Born 2 days ago with Microcephaly and totally absent nose , it is the 1st time ever we faced this type of malformation since we started working on congenital malformation about 9 years ago , it's 3 older siblings are normal and healthy pic.twitter.com/MBxL8Yl0Q2