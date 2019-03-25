翻轉教育／爸媽辭職、小孩休學　這家人花一年「旅行教育」遊中國

記者曾俊豪／專題報導

如果要你辭去工作、讓小孩休學，全家人出去旅遊一年，你願意甚至有勇氣這麼做嗎？今年38歲的「郎爸」郎玉坤做了這個決定，經過半年的統籌規劃，他們一家人在去年七月從北京出發，分北、東、西三條線路，開車環遊中國。

郎玉坤的旅行計劃其實還沒完全結束，《ETtoday新聞雲》採訪的時間點是在他剛結束「東線行程」返回北京，準備前往「西線行程」的空檔—事實上，訪問完的隔天，他就開著車，前往西北繼續未完的旅行計劃。

「為何選擇用旅行的方式教育小孩」是郎玉坤很常被問到的問題。他表示，傳統的親子旅行存在一些情況，像是大人喜歡的地方，可能不一定對小朋友合適，舉例來說，看風景、古建築和古城，「小孩子的感觸明顯不深」。

也因此，當他決定用這種方式實踐教育計畫時，便盡可能避開風景名勝，策劃行程主要分成四大塊，首先是博物館、科技館和藝術館。他說，「中國有非常多博物館，而且很多建的很好，聲光電的效果，能給孩子知識上普及，同時有非常全方位的感光體驗，還能動手去做，這些地方對孩子很有收穫。」

▲「郎爸」郎玉坤辭職，用一年時間，開車帶全家環遊中國 。（圖／受訪者提供）

第二種是鄉村生活體驗或是地方生活體驗，他認為，「中國有各種不一樣的地方風俗、民俗，有很多接地氣的生活，這些是城市小孩很難遇到的」。像是他們到朝鮮族家裡去伴舞、去牧民家裡了解生活、怎麼做酸奶，甚至坐馬在草原上奔馳等。

第三種則是非物質文化遺產的體驗，郎玉坤透過全國性非遺組織幫忙安排一些體驗活動。最後，則是去參觀工廠，前兩段行程共去了20多家工廠，藉此讓小孩看到平時接觸的東西是怎麼來的，通過何種原料、工藝方法製造出來。

郎玉坤提到，他們也到各種礦場參觀，目前已經去過金、銀、銅、鐵、鑽石和汞礦，甚至還下過油田，「當時剛好在大慶油田過生日，當地工人送了當年王進喜開出來第一口井的一滴油，裝在水滴容器裡，非常特別。」

▲郎玉坤用旅遊代替教育。（圖／受訪者提供）

他表示，自己會想規劃「體驗式旅行教育」，主要因為現在的小孩大多數時間都待在學校，學到的、看到的都是書本上的東西，缺乏真實體會；雖然很多家長也重視教育，寒暑假讓小孩去旅遊，但「目前在教育設計上弱一些，更多用傳統方式去看看買買，或是去遊樂園，缺乏設計。」

郎玉坤認為，中國地大物博，地方這麼大，能看到許多風俗、文化、科學和手工藝，他們就像活生生的東西，活的課堂；小孩從書本上看到，真正去動手參與，這種體驗方式對孩子來說難忘、深刻，而「這次環遊中國的旅行也是對體制內教育的補充」。

▲郎玉坤的小孩透過旅行體驗傳統文化 。（圖／受訪者提供）