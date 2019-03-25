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評／韓國瑜登陸高規格完勝柯P　北京「敲韓震柯」意味濃

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▲韓國瑜在深圳高規格接待，亦可解讀是北京在敲打台北市長柯文哲的小動作。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲韓國瑜在深圳高規格接待，亦可解讀是北京在敲打台北市長柯文哲的小動作。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／特稿

任內首次赴陸的高雄市長韓國瑜，昨率團會見廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中，雖說備受關注的國台辦主任劉結一沒有出現，但令人玩味的是，韓國瑜打破以往兩岸城市交流「市長對市長」框架，成為北京「敲韓震柯」一手活棋，給同樣在今年可能赴上海訪問的台北市長柯文哲，帶來不小壓力。

按中共官場體制，身為廣東省委副書記、深圳市委書記的王偉中，屬「副部級」，劉結一則屬「正部級」。按慣例，兩人不太可能同場出席。

深圳以市委書記規格會見韓國瑜，可以分成兩方面看，尤其以細節觀之，不難發現北京有意在韓國瑜跟柯文哲之間做出差異性，進而給柯文哲的「兩岸一家親」論述，不著痕跡地施予壓力。

首先，韓國瑜是在沒有城市論壇的框架之下，會見市委書記層級；柯文哲2015年首次赴上海參加雙城論壇，陸方僅派出市長層級會見。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

比起上海是直轄市，深圳僅是廣東省的地級市，層級確實有差。但，要知道的是，2018年3月，時任新北市長的朱立倫，同樣以城市交流形式，會見上海市委書記李強。換言之，省市位階不是問題，關鍵在於北京的態度。

其次，韓國瑜船班抵達深圳蛇口碼頭時，國台辦派出聯絡局長劉軍川接船，儘管不及過去國民黨政要赴陸，由副主任層級全程作陪，劉結一會見卻已是板上釘釘。對照柯文哲直到2017年二度赴上海參加雙城論壇時，才能見到國台辦高層，相較之下，無疑矮了一截。

綜合上述細節，成功把「九二共識」打入南台灣，又是2020熱門人選的韓國瑜，一向奉行「實力原則」的北京必然會全力支持；反觀始終停留在「兩岸一家親」的柯文哲，北京的敲打動作，只會越來越多。

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關鍵字：韓國瑜,柯文哲,國台辦,北京

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