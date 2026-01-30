白營6立委任期最後一天！　黃國昌率黨團拼住宅法、助理費修法三讀

▲民眾黨立院黨團「珍重再見 後會有期！」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨落實2年條款，6位立委將卸任交棒。今（30日）為立法院本會期最後一天，黨團也舉辦畢業記者會，民眾黨團總召黃國昌表示，針對《住宅法》修正草案將「社宅至少保障20%婚育宅」明確入法，也將強化包租模式入法，提升租屋供給量，讓弱勢族群能真的租到房。另外，《立法院組織法》修正是要讓助理待遇獲得實質提升，包括專業加給、資深加給、健檢和年終、在職進修等都羅列清楚，在下一屆國會才開始實施 ，絕非民進黨所稱的自肥、助理費除罪化法案。

黃國昌表示，從2024年2月1日，民眾黨8位新科立委走進立法院那天起，沒有一天忘記302萬張政黨票的託付與創黨主席柯文哲所提出的政見。民眾黨團努力推動國會改革、司法改革、財政改革、勞工權益保障，能在2年任期中三讀通過許多重要法案，也要感謝國民黨團分工合作。

針對《住宅法》修正草案，黃國昌特別感謝國民黨牛煦庭、黃建賓大力協助。他指出，這次民眾黨團提出的住宅法，就是要讓居住正義真的做到法制與落實。歷經4個會期努力，如今已經做到建立「全國社宅統一登記平台」，為「社宅輪候制」打下基礎，也才能給政府壓力，了解後續有多少人民需求。

黃國昌表示，內政部對這次《住宅法》修法訴求全部反對，「選前大聲騙票，選後理由一卡車」，昨天院長協商，本來一直喊做不到的內政部突然改口，應聲蟲民進黨團也就跟著同意，協商才終於取得共識。但今天《住宅法》還有兩個重要事項要表決，一是「租屋市場透明化」，坪數、租金、坪單價等租屋資訊要公開透明；二是提升包租補助金額，政策引導業者多作包租、不是只搞輕鬆的代管，保障弱勢租屋者權益。民眾黨團絕對會讓法案三讀，不退讓居住正義的底線，也絕不放任內政部繼續騙。

黃國昌直言，賴清德總統選前喊百萬社宅喊很大聲，才兩年任期就大喇喇說「我要跳票，拿我怎麼辦？」今天《住宅法》三讀通過後，接任的民眾黨立委會繼續監督賴政府，實現租屋權益與居住正義。黃國昌痛批賴清德選前騙票、選後跳票，只會躲在綠媒背後，不敢對年輕人說清楚。

針對近期綠營側翼與綠媒持續洗地，稱《立法院組織法》修正是要讓「助理費除罪化」，黃國昌指出，目前國民黨牛煦庭委員的提案是助理費法制化，民眾黨團會修正動議，支持給公費助理們有更好的待遇與保障。民眾黨版《立法院組織法》32條也將公費助理的專業加給、資深加給、健檢和年終、在職進修等待遇羅列清楚；但由於原提案中給助理的結婚生育等婚喪喜慶補助，若修法後將增加6億立院支出，恐對國家財政負擔過重，民眾黨團修正動議預算約兩億，支持給專業助理加給，提升立法問政品質，修法通過後，在下一屆國會才開始實施 。

另外，針對總統賴清德受訪時要求在野黨不要再反對、不要推翻關稅談判結果，黃國昌反問，「請問台美關稅協議在哪？根本沒送到立院」，案子都還沒送，就自導自演、扎稻草人搞大內宣。目前台美關稅仍是20+N%，根本還沒完成降到15%，台灣市場開放哪些品項？具體協議內容在哪？立院一個字都沒看到，就喊立院不要擋，哪門子民主政治？

此外，即將卸任的黨團委員也發表感言。黨團副總召張啓楷表示，未來會在嘉義市為人民服務，過去2年任內在「媒體改革」與「財政改革」的具體成果。包括《媒體議價法》送出交通委員會，進一步朝「新聞有價」落實；「財政改革」方面，也努力協助台電活化資產，也讓台電今年轉虧為盈，在他兩年任期內開源節流至少1000億。

林國成表示，他在交通委員會推動將「開車肇事終身不得考照」入法；並於任召委期間，通過NCC、數位部等相關修法。且自己長期關注勞工議題，也代表民眾黨團率先提出《勞保條例》66條撥補法制化、69條確定最終政府給付責任，還多次用總質詢時間，幫前後任行政院長陳建仁、卓榮泰惡補勞動權益問題。

麥玉珍說，十二萬分感謝民眾黨她給機會與這兩年立院的指導，讓她完成《新住民基本法》的通過；也盼政府能夠依法行政，3/10正式成立新住民發展署；她強調，離開立院不是離開工作，只是換個領域，繼續為人民服務。林憶君表示，國防不是口號、外交不是表演，而是一份對國家的責任，所以她一直戰戰兢兢學習面對，以「國防要務實，外交要誠實，監督要落實」的原則問政，未來無論在哪個位置，都會持續關心國家安全與公共政策。

黃珊珊表示，2年前就準備好面對今天，相信後續接任委員也已經作好準備。這2年在財政委員會完成的重要任務，包括通過25年沒修的《財劃法》修法，要健全地方財政，只可惜民進黨政府仍為所欲為；此外，還通過許多打詐以及打房相關法規。黃珊珊指出，她推動「保單強制執行」介入權，保障相關權益人；而民眾黨在2024大選提出最重要的《長照保險法》，希望未來接任的委員們能夠接續提出。

黃珊珊指出，她有兩個未竟之功，一是提出很久的《融資公司法》，要防止民眾被騙之後還去借高利貸，可惜其他黨團並未重視，接下來由轉到財政委員會的劉書彬委員要繼續推動；另外則是降稅服務，包括節能家電、電動機車、生理用品減/免稅等，會繼續在財政委員會推動。