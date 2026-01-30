拍自己的筆錄PO網　報案人「反變被告」3原因獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

女子小莉（化名）去年4月間因故前往派出所報案，完成警詢筆錄之後，她用自己的手機拍下筆錄內容，隔天再上傳至社群平台，結果卻被認定涉犯散布竊錄之非公開活動罪，因而挨告。不過，橋頭地院法官審理之後，列出3大關鍵，表明小莉並非偵查不公開相關規定所約束的對象，最終裁定她無罪。

▲小莉拍攝自己的報案筆錄並PO上網，卻因此挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小莉去年4月間因故前往派出所報案，但在警員完成警詢筆錄之後，她趁著警員開立報案證明單沒有注意的空檔，用自己的手機拍下筆錄中的一頁，並在隔天將照片公開於個人的社群平台帳號中，供好友瀏覽。

法務部調查局高雄市調查處人員發現此事，隨即截圖網頁畫面並通報相關單位。檢方認為小莉涉犯刑法第315條之2第3項之散布竊錄之非公開活動罪嫌，於是依法將她起訴。

不過，橋頭地院法官認為，首先，製作筆錄的場所是公開的辦公室，現場還有其他民眾和志工，座位與電腦之間也沒有遮蔽，處於不特定或多數人得以共見共聞的狀態，這樣的環境是否符合刑法第315條之1所稱的「非公開活動」，顯然有疑。

其次，法官指出，雖然小莉承認有拍攝筆錄等行為，但她拍攝的內容並非承辦員警問話、打字、輸入電腦等製作警詢筆錄時的活動，也就是說，她拍照時，警員已經完成該案件的詢問，沒有偵查活動正進行中。

第三，法官表示，偵查不公開相關規定所約束的對象，是檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人、告訴代理人或其他於偵查程序依法執行職務的人員，並非告訴人或被告，小莉是該案件的報案人，警詢筆錄內容對她而言不是秘密，對警員來說則屬於執行公務的行為，也不是隱私權保障的對象及範疇。

法官表示，小莉的行為雖然不妥，但檢方列舉的證據也不足以構成散布竊錄之非公開活動罪，最終裁定小莉無罪，全案仍可上訴。