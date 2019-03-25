翻轉教育／推嬰兒車逛國際學校展　盼下一代階級扭轉

▲家長帶著小孩諮詢國際學校。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／專題報導

以往大陸家長讓小孩就讀國際學校，大都選擇在初中或是高中階段，主要是為了出國留學做準備。然而，此次在展覽上，記者看到更多的是家長帶著學齡前的小孩來「逛展」，有的甚至還坐在嬰兒車裡，就已經來現場「感受」國際學校的氛圍。

這名推著嬰兒車來逛展的家長表示，現在國際學校入學年齡普遍提早，不像過去到初中或高中才進學校，「身邊很多朋友都從幼兒園就讓小孩就讀」，因此自己也利用機會來了解國際學校，看看「體驗式教育」、「創新教育」是什麼內容。

另外一對在北京工作的夫妻，兩人都大約30出頭，一般上班族。父親表示，家裡的小孩明年才要上小學，由於夫妻倆都覺得雙語教育很重要，女兒的上學問題，他們提前兩年投入準備工作，也到很多國際學校看過。

他表示，自己和太太都沒有留學的經驗，加上希望女兒未來能夠出國讀書，便讓她從小朝這方向發展。只不過，受訪的家長雖然看好國際學校的優勢，但也不約而同提到「學費」的問題。

若以小學就讀到高中來看，一年平均學費20萬人民幣，九年下來至少要240萬人民幣（約台幣1100萬元），還沒算上到國外讀大學的花費。

也難怪，一名家長在受訪時提到，大陸雖然這幾年經濟發展，但「人人都富起來」的情況下，階級沒有明顯翻轉，只能「寄希望於下一代」，期盼他們接受好一點的教育，有機會翻轉階層。

▲國際學校展會現場。（圖／記者曾俊豪攝）