提升第一線執勤安全　熱心企業捐防割手套守護員警安全

▲4家建設公司捐屏縣警局捐贈防割手套。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提升第一線員警執勤安全防護，嘉義市聯儀建設公司董事長呂冠衡，攜手屏東縣中洲建設董事長黃啟倫、印象建設公司董事長王世賢及明橋建設公司董事長王明山，於1月29日親赴警察局，捐贈防割手套1,100雙。企業以實際行動力挺基層警政，強化高風險勤務防護，展現回饋社會、守護治安的暖心力量。

屏東縣政府警察局局長甘炎民表示，感謝4家企業熱心公益、關懷警政工作，慷慨捐贈防割手套，實質提升員警執勤安全。防割手套主要用於員警執行勤務時，如破窗、逮捕犯嫌或救援民眾等高風險現場，可有效防護手部，避免遭刀具、玻璃或尖銳物品割傷與穿刺；另防割手套隨著員警平時出勤頻仍，汰換率甚高，屬經常性消耗品。4位建設公司董事長對維護員警執勤安全相當重視，特不辭辛勞親自到場捐贈防護裝備，實為企業最佳典範及本局外勤同仁福祉。

期關注警政工作，深切體認基層員警執勤風險。特別是2019年發生嘉義鐵路警察李姓員警殉職案及2025年臺北捷運無差別攻擊事件，深感警察同仁在第一線面對突發危險時，防護裝備的重要性不容忽視，除了向有關單位提出充實員警各項應勤裝備建議，也以實際行動提供防割手套等防護裝備，用以提升員警執勤安全及表達對警政工作的支持與關懷。

甘局長對企業熱心公益、回饋社會之善舉表達誠摯感謝，並表示未來將妥善運用各項民力資源，持續精進警政裝備與執勤安全措施，攜手民間共同守護縣民生命財產安全，打造更安全宜居的生活環境。