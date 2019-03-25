翻轉教育／曾得腦瘤卻戰勝死神　郎爸用旅行身教兩孩子

▲郎玉坤曾因腦瘤險些喪命 。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／專題報導

「辭去工作、出去旅行」是很多人心目中的願望，但真正能做到的是少之又少，更何況是全家人一起追夢。根據郎玉坤的介紹，他原本是大陸中央機關「副處級」的公務員，但2011年時，發現腦部有腫瘤，人生出現巨大變化，所幸經過治療已經痊癒，這樣一段過去，也促使他去完成內心的每一個夢想。

去年6月14日，他在自己的微信公眾號「郎叔」上發表《在本該打拚的年紀，我選擇去陪娃遠遊》，向外界說明自己環遊中國的計畫以及動機。

文中提到，自己在第一次化療結束後的兩個月，曾獨自背著背包，走了九省三十多個市縣；第二次手術後，又和妻子一起，背包從北京走到馬來西亞，後來又徒步穿越庫布齊沙漠、探秘北韓、遊學美國。

▲郎玉坤的小孩體驗遊牧生活 。（圖／受訪者提供）

他回憶，路上曾經因為高原反應和感冒發燒，與一名鄉村教師各自裹著大棉被在床上躺了一天，這名教師一輩子沒出過獻出一生的村，年過六旬才猛然意識到人生不應如此，終下決心走出來，「形單影隻瘦骨嶙峋的一個人，眼中迸發出看看這個世界的熾熱渴望」。

郎玉坤提到，「看著他，我對自己說，你一定不能等到老的哪也走不動的年紀，再去過自己想要的生活。我這麼想，便也這麼做了。」

然而，夫妻倆決定執行這項旅行計劃，很大一部分也跟兩個小孩有關。大兒子「喜多」因為個頭較小，時常被其他同學欺負，加上心智發育較晚、對學校生活紀律適應較差，時常被老師責罵。這讓郎玉坤理解，好的教育環境，學校和家庭的軟環境一樣重要，因此決定作出調整和改變。

也因此，他和妻子決定辭去工作，讓小孩休學一年，通過旅行讓孩子獲得更多成長的機會；當然，這同時也讓他們有時間調整節奏，放下忙碌的職場工作，直接面對教育問題，自我調整和小孩一起成長。

▲行程銜接空檔，郎玉坤在北京分享親子旅遊經驗 。（圖／記者曾俊豪攝）