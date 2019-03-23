香港再添2病例！11個月大女嬰發燒2天狂長麻疹...潛伏期還曾到台灣　

▲感染麻疹的11個月大女嬰在潛伏期還曾前往台灣。（示意圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

麻疹再添2案例！香港衞生署衞生防護中心今（23）日公布2宗麻疹個案，分別是一名41歲的國泰外籍男機師，以及一名才11個月大的女嬰，兩人過去健康狀況良好卻無預警中招，現在狀況已穩定下來；而目前正在釐清感染原因並對所有接觸者進行調查。

據了解，這名41歲國泰外籍男機師12日開始出現發燒、出疹的症狀，隨後在21日時到香港北大嶼山醫院就醫，並且被轉送至瑪嘉烈醫院接受進一步治療。男機師稱，自己已接種過麻疹疫苗，在潛伏期內也沒有接觸麻疹病人；此外，他在病毒潛伏期間曾到日本、泰國、印尼及菲律賓等國家，而同住的接觸者沒有出現任何病徵，目前正接受隔離觀察。

另一名11個月大的女嬰同樣感染麻疹，不過她過去的健康狀況良好，一直到16日才出現發燒症狀，隔了3天也開始出現麻疹，分別在17日及19日到私人診所就診，隨後在20日前往屯門醫院接受治療。據悉，她在病毒傳染期間沒有出門，但在潛伏期曾前往台灣。

▲為了防止麻疹繼續擴散，衞生防護中心在機場設立「就麻疹疫苗接種站」。（示意圖／達志影像／美聯社）

香港衞生署衞生防護中心指出，「就昨晚公布的麻疹爆發個案，目前仍繼續針對相關的流行病學做調查。」為防止擴散，衞生防護中心今日也開始在機場設立「就麻疹疫苗接種站」，為在機場工作卻沒有免疫力的人員施打麻疹疫苗，並設立熱線供市民查詢相關資訊。