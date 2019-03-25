翻轉教育／直擊北京國際學校博覽會　讀小學一年91萬起

▲北京某國際學校員工向家長介紹校園。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／專題報導

2019菁北京國際學校博覽會上個月23日在北京舉行，這場活動被譽為北京國際教育界的年度盛事，吸引近百所學校和兩千多個家庭參加。《ETtoay新聞雲》實際走訪該活動，發現參展校方無不使出渾身解術，希望獲得家長和小孩青睞，只不過，就讀國際學校一年學費約20萬人民幣起（合台幣91萬），實非一般家庭能觸及。

博覽會選在北京CBD的嘉里大酒店舉行，這是當地頗負盛名的五星級酒店之一，活動除了有校方推介之外，還請來教育專家演講、舉辦親子教育論壇以及主辦方首次嘗試的少年創業展，可以說，形式多樣，不同於同類型的活動，更加「高大上」。

實際在會場走一圈，便可發現很多家長帶著小孩到現場，仔細聆聽導師介紹。事實上，大陸一些公立學校以往都有「國際班」，為計畫畢業後出國留學的本地學生提供國際課程。只不過，2014年，北京教育局首先停止批准公立中學開設新的國際項目，也就是不再開放公立學校設立「國際班」。

▲家長閱讀國際學校招生簡章。（圖／記者曾俊豪攝）

此項規定一出，上海、廣州、深圳等其他城市也跟著效法，這也促使私立的、民營的國際學校如雨後春筍般出現。根據2018《中國國際學校發展報告》，目前大陸國際學校總數為821所，其中，外籍人員子女學校共121所，私立國際學校426所，公立學校國際部（班）274所，而去年新增國際學校 87 所，增加12%，創近年新高。

儘管學校多，教學側重之處卻各有不同，學費落差也大，在現場走訪下來，初步估算一年學費約20萬元（單位：人民幣，以下同）左右，好一點的可以到40萬元。而隨著大陸的經濟發展，家長對於國際學校的定位也轉變，出現低齡入學的趨勢。

北京新東方國際雙語學校市場招生部主任黃靜在接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，10多年前，大陸家長會在小孩讀初中或者高中才去國際學校，主要是為了出國留學而去補習加強，但現在認知到「觀點培養」的重要性。

她舉例，即使英文能力強，但到海外時仍會遇到討論具體事件或新聞議題時，難以發表自己觀點的情況；因此像校方提供的歷史課，有中國史和世界史，便會訓練學生以客觀的角度分析問題，「此種思維方式的轉變，讓家長在選擇學校上更理性」。

▲2019菁北京國際學校博覽會現場看板。（圖／記者曾俊豪攝）