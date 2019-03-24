台大牙醫被疑劈腿！女友電話質問　他聲請「家暴保護令」

▲台大牙醫對分手的女友提家暴保護令，強調女友騷擾他還恐嚇他，不過法官裁定駁回。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

突發中心／台北報導

一名台灣大學畢業何姓牙醫師，不滿女友質疑他劈腿，半夜狂打電話要理論，向法院聲請家暴保護令，但法官認為雙方的爭執，為金錢與感情糾葛引發，不構成「家庭暴力」侵害，駁回何男的聲請。

根據何男的女友闕姓女子表示，她是透過APP交友軟體認識何男，坦言台大牙醫的身分相當吸引她，而何男平日也是紳士型暖男，還會休息武術、氣功，讓她非常傾心。

2人交往10個月內，闕女多次支助何男出國旅費等金錢，卻在某日，2人共遊菲賓賓返台後，收到一名女藥劑師的簡訊，質問闕女和何男的關係，闕女回答是男女朋友，沒想到該女藥劑師也表示，她才是何男的女友，闕女這才驚覺何男劈腿。

為確認實情，闕女透過電話、通訊軟體Line質問何男，2人大吵，闕女並要求何男返還10個月來支助、墊付的金錢，若不還便法院見。但何男態度強硬，強調「我沒欠你錢！」認為2人沒有書面或口頭的借貸關係，要求闕女提出證據。

何男並到法院聲請家暴保護令，指控闕女對他不理性騷擾，半夜2、3點狂打電話，又對他言語恐嚇，且四處傳簡訊給他的朋友，構成家庭暴力精神上不法侵害行為。

何男認為，2人分手後，闕女不理性地一下要復合，一下又恐嚇他要到醫院大鬧，造成他相當大的困擾，因此決定報案，而警方也認為闕女情緒不穩定，因而受理。

但法官認為，所謂家庭暴力精神上不法侵害，需有「權力、控制」的關係，即便闕女對何男有言語侮辱等，也僅是分手後為了金錢、感情等問題發生的爭執，又闕女為了聯繫何男，才會傳簡訊透過友人幫忙，並不構成家暴，因此裁定駁回聲請，全案可抗告。

【更多新聞】

出門注意！電風扇插頭接延長線沒拔 火燒到鄰居天花板塌

快訊／三重公寓深夜爆炸聲！女住戶煮宵夜睡著 4樓陷火海燒毀