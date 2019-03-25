OL經痛+感冒坐捷運博愛座！大媽：我68歲了，妳年輕就不該坐　她啜泣讓位

▲只要有需要，每個人都可以坐博愛座。（圖／資料照／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

台北一名OL搭捷運上班，因身體不舒服坐在博愛座，她指控，被一名大媽嗆「妳年輕就是不該坐」、「妳天天都可以不舒服」，後來無奈讓位，和對方理論時忍不住啜泣。她說，「旁邊的正妹還把位子讓給我，謝謝你們，世界上有你們真好。」

原PO今天（25日）在「爆怨公社」臉書社團控訴，「一早遇到倚老賣老、不講理的人，真的崩潰」，這次生理期特別不舒服，可能還有點感冒造成肚子痛、喉嚨痛又頭暈想吐，上捷運時沒位子就坐博愛座。

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原PO說，結果沒幾站上來一名大媽，站在她面前說自己68歲，說她不應該坐博愛座，「我解釋了我的狀況，她還是繼續維持在『妳年輕就是不該坐』。我說我真的不舒服，不然我平常也不會坐，結果她居然回我『妳天天都可以不舒服』。」

▼原PO表示，今生理痛加上感冒，十分不舒服。（圖／示意照／記者李佳蓉攝）

「我真的傻眼到爆，平常狀況好的話，我一定跟她沒完」，原PO表示，可是今天跟對方講到有點火大就暈到不行，「她還一直威脅我說要拍照片去投訴，說什麼現在年輕人都這樣。我真的火大了，就站起來把座位給她，然後要拍就來互拍啊！讓這個世界看清楚妳這種不講道理的人！」

原PO指出，感謝一名姐姐一直幫她講話，「但是她那種人聽不進去啦。然後旁邊的正妹還把位子讓給我，謝謝你們，世界上有你們真好。」

根據原PO貼出的影片，只見大媽說，「我也不舒服，我是腿受傷」；原PO問「為什麼妳會用年紀來壓我」；大媽回「我沒有，我是告訴妳這個位子不是妳的位子。」她無奈表示「為什麼不是我的位子」，自己真的不舒服還跟公司請假1小時。此時，旁邊一名女乘客看不下去，對大媽說「年輕人也是會不舒服」。

原本站著的原PO被另一名女子讓位後，可聽見她的啜泣聲。其他網友留言，「支持廢掉博愛座，只要有心哪裡都是博愛座」、「傻眼，你都已經告訴她了，她還這樣，真的倚老賣老」、「博愛座是給有需要的人，博愛座不是老人座」。