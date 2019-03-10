搭電扶梯沒握扶手　滾落骨折「身心受創」求償156萬

▲李姓女子自捷運電扶梯上摔落，求償156萬多元。（圖／資料照／示意用，與本案無關）

突發中心／台北報導

一名女子搭乘捷運站的手扶梯，重心不穩向後滾落，造成多處肋骨骨折，也因此向台北捷運公司求償156萬。不過法官認為，因女子的右手包覆三角巾，未能緊握扶手，難認定與捷運公司的疏失有關，判決女子敗訴。

根據判決，提告的李姓女子表示，她於2015年搭乘捷運到中正紀念堂站，出站時走上電扶梯，但電扶梯踏階突然向上掀起，害她重心不穩後仰滾落至底部。其他乘客緊急協助關閉電源，並通報站務員將李女送醫。

經醫師診斷後，發現李女有多處肋骨骨折，李女則認為，事發時，站務人員未能即時處理，也未陪同她就醫，而她因此次事故導致身心受創，要求捷運公司賠償包括醫療費用、精神撫慰費等共156萬多元。

捷運公司強調，當時因看李女的右手包紮三角巾，左手提包包，在沒有緊握扶手的狀況下，重心不穩跌落。而事發後，捷運保全人員以輪椅讓李女坐上，協助推到救護車旁，站務員也陪同就醫，期間更不定期以電話關心，並沒有李女所謂不聞不問狀況。

法官認為，刑事部分檢方已給予不起訴，因此捷運公司並無疏失。站內監視器畫面也顯示，當下李女確實因包裹三角巾又提包包，想以左手握住扶手，重心偏移才會後仰摔落，並無李女所述，踏階掀起狀況。因此判決捷運公司免賠，全案可上訴。

【更多新聞】

娃娃機店夯！誆騙要開店 詐取整批「小海螺」判刑

