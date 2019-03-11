孕婦坐博愛座！大叔拍肩要她起身　沒見「好孕胸章」回一句：妳只是比較胖

▲有些懷孕不宜久站。示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

「坐個位子還要掛狗牌！這社會到底是怎麼了？」一位孕婦今日搭乘捷運、坐在博愛座上時，被一位大叔拍肩要求讓位，她向對方表明自己是孕婦，有坐著的需要，對方竟因為她「沒戴孕婦胸章」而起疑心，還無理地嗆一句「你只是看起來比較胖吧！」讓網友全部看傻眼表示「你也只是看起來比較老吧！腦子還停在屁孩！」

一位女網友在臉書「爆廢公社」中發文，她表示今天搭捷運坐在博愛座上時，被一位年約50歲的男子拍肩要求讓坐，沒想到懷有雙胞胎的她向對方解釋後，男子竟然質疑說道「妳看起來只是比較胖吧！也沒戴孕婦徽章。」讓她超傻眼。

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原po表示，自己沒戴孕婦胸章是因為覺得大家都有身體不適的時候，「不是孕婦就一定要別人讓座！」她認為，自己也是有需要，並沒有霸佔博愛座，對方如果真的身體不舒服，可以等下班車或是到發車站搭就會有位子坐，「我已告知我非霸佔博愛座了！為何正義魔人要這樣苦苦相逼。」

▲讓座的美德已經變成「強迫」。（圖／記者戴榕萱攝）

網友看完都怒了，紛紛開嗆「倚老賣老，而他根本還不算老」、「他講話也太傷人了，越是這樣越不要讓」、「媽咪不要為了這種很有事的傢伙不開心」、「還碰人家身體，可以告他性騷擾了吧」、「直接表明拒絕就好了，博愛座誰都能坐，他如果再肢體接觸請列車長叫警察處理」。

同時，「廢除博愛座」的議題又再度被掀起，網友都認為現在讓座已經不是美德，是「理所當然和強迫」，「是孕婦乖乖坐著就好～坐個位子還要掛狗牌，這社會到底怎麼了？」

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