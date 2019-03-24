韓國瑜難忘「港珠澳大橋」　坦言高雄要推動賽馬不易

記者蔡浩祥、吳奕靖、洪靖宜／澳門－高雄連線報導

高雄市長韓國瑜經濟之旅來到第三天，24日參訪澳門賽馬會及澳門大學，將前往深圳，韓國瑜離開澳門前受訪，他表示對於港珠澳大橋印象深刻，提及它的聰明設計，有6公里海底隧道，震撼畫面讓他難以忘懷。

▲高雄市長韓國瑜結束澳門行。（圖／記者蔡浩祥攝）

另外參訪完澳門大學韓國瑜心得也不少，他表示澳門大學專攻幾個重點項目，在某些科學領域獨列全球，更提到澳門大學模仿英國牛津大學學院方式，創建10個學院，讓老師學生生活一起，學習也一起，大讚這樣的學習方式，未來希望高雄澳門的大學能互相切磋。

▲高雄市長韓國瑜參觀澳門大學。（圖／記者蔡浩祥攝）

韓國瑜一在感謝澳門接待單位，甚至還安排來到賽馬場參觀，這次帶著市府官員和多位議員來了解賽馬場的運作，韓國瑜坦言，高雄要推動賽馬場不容易，不是一朝一夕就能成行，如果未來真的要推動賽馬場，澳門是值得參考的對象。

韓國瑜提到他感受到澳門政府對人民照顧關懷，是值得高雄市政府學習，也希望澳門朋友來高雄旅遊，甚至是醫療所需，也能到高雄，相信高雄的醫療技術，對重症患者來說，也能為成為看病的好選擇。

韓國瑜離開澳門後，將前往深圳，展開上任後首次中國大陸之行。

▲韓國瑜對港珠澳大橋印象深刻，提及它的聰明設計，有6公里海底隧道，震撼畫面讓他難以忘懷。（圖／翻攝CCTV中文臉書粉絲頁）