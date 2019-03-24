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【互槓】拿換柱堵朱立倫　吳敦義鬆口：讓韓國瑜被動領表參加初選

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▲▼朱立倫、吳敦義。（合成圖／記者張榮恩、范綱儀攝）

▲朱立倫、吳敦義。（合成圖／記者張榮恩、范綱儀攝）

政治中心／綜合報導

日前傳出國民黨中央內有共識可能會以「徵召領表」方式，讓人氣旺的高雄市長韓國瑜「被動加入」2020國民黨總統初選。對此，前新北市長朱立倫24日表示，沒有聽過有「徵召式初選」或「初選式徵召」，但一直把公平掛在嘴邊的國民黨主席吳敦義卻隔空酸朱立倫，「換柱」事件前，也沒那樣的制度。

已表態參加黨內初選角逐2020國民黨總統候選人資格的朱立倫，24日上午出席前立委江惠貞父親江登樟告別式，他表示，自己一再強調，要徵召就大大方方地徵召，若國民黨中央確定徵召韓國瑜，自己會大力支持，但是沒有所謂的「徵召式初選」，或是「初選式徵召」，如果要參加，初選者就自己來報名，不然就是確定徵召韓國瑜。

被問到願不願意和韓國瑜一同進入初選？朱立倫強調，「不是」，黨中央徵召有明確規定，沒有「徵召式初選」，該徵召就徵召，除非日後制定新規定，不然徵召就是徵召，初選就是初選。

隨後，同樣出席前立委江惠貞父親江登樟告別式的吳敦義則表示，各種徵召都會有不公平，自己已經再三考量，只有讓韓國瑜被動領表，因為韓國瑜才剛當選高雄市長，如果國民黨不徵召，韓國瑜哪好意思跑來登記？登記後就參加初選，這完全公平，是「最公平無私的做法」。

針對國民黨總統初選制度一變再變，吳敦義說，這沒什麼，2015年發生「換柱」事件，以前也沒那樣的制度。

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關鍵字：吳敦義,朱立倫,韓國瑜,國民黨初選,2020總統大選

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