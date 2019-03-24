清明連假「國道地雷路段、時段」公開　國5這2天估從中午塞到深夜

▲高公局預估，清明連假期間，國5有2天車潮恐從中午塞到深夜。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

清明連假是國道春節連假以外的最大車潮，高公局公布今年4天連假易壅塞的路段及時段，其中國5北上路段在清明節後2日恐從中午塞到深夜，行車時間估多7倍。為鼓勵民眾提前掃墓分散車流，高公局也在清明連假前1個周末（3月30日及31日）採單一費率再7折收費，呼籲用路人可多加利用。

清明連假重點壅塞路段及增加旅行時間倍數

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4/4（四）

國1－上午南向

7-15 時楊梅-新竹系統（5倍）

9-16 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

國3－上午南向

7-12 時三鶯-關西（4倍）

9-12 時烏日-霧峰（4倍）

12-18 時竹南-大甲（3倍）

國5－上午南向

6-16 時南港系統-坪林（5倍）

4/5（五）：清明節

國1－上午南向

8-13 時楊梅-新竹系統（5倍）

9-13 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

國3－上午南向

7-12 時三鶯-關西（4倍）

9-12 時烏日-霧峰（4倍）

國5－上午南向

7-15 時南港系統-坪林（5倍）

4/6（六）

國1－下午北向

14-22 時西螺-埔鹽系統（4倍）

15-20 時南屯-后里（4倍）

16-21 時新竹系統-竹北（4倍）

國3－下午北向

16-20 時關西-大溪（4倍）

16-20 時大山-香山（4倍）

16-20 時竹山-中興（3倍）

16-20 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5－下午北向

11-22 時頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（7倍）

國6－下午西向

16-19 時舊正-霧峰系統（3倍）

4/7（日）

國1－下午北向

15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）

15-18 時南屯-后里（4倍）

16-18 時新竹系統-竹北（4倍）

國3－下午北向

16-18 時關西-大溪（4倍）

16-18 時大山-香山（4倍）

16-18 時竹山-中興（3倍）

16-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5－下午北向

12-22 時頭城（台9礁溪轉運站）-坪林（7倍）

國6－下午西向

16-18 時舊正-霧峰系統（3倍）

▲國5在清明假期的前2日 7-15時南向南港系統至坪林及後2日 12-22時北向頭城至坪林等路段，將出現嚴重壅塞。（圖／記者季相儒攝）

高公局指出，觀察國5於連假期間交通量為平日的1.5倍-2倍，預判這次清明假期的前2日（4月4日及5日）7-15時南向南港系統至坪林及後2日（4月6日及7日）12-22時北向頭城至坪林等路段，將出現嚴重壅塞，行車時間將比平常增加5~7倍。

為疏導國5交通需求，尖峰時段已實施高乘載管制，管制時段依交通特性而有所不同，但高乘載管制前後時段，仍有大量非高乘載車輛之交通需求，尤其北向易壅塞至深夜。

經分析國5及台9線於連續假期旅行時間，於下午尖峰時段（13-17時）宜蘭往台北行駛台9線至坪林接國5的旅行時間比行駛國5經雪山隧道的旅行時間節省30～70分鐘。

▲今年清明連假國道收費措施。（圖／高公局提供）

高公局呼籲，清明連假期間國道車流量大，建議民眾可利用連假前一個周末提前掃墓，享單一費率再7折收費；北返時，可利用收假日（4/7）0~10時暫停收費離峰時段，省時又省錢。