聯結車國道5連撞「10秒插線死劫」成鐵餅！39歲爸被夾死…目擊駕駛淚：倒楣

社會中心／高雄報導

國道1號（中山高）鼎金路段發生死亡車禍，4輛大車21日中午在南下364.5公里處連環追撞，肇事的聯結車駕駛疑似沒注意車前狀況，一路狂撞，一輛銀色小轎車被夾在2輛聯結車中，瞬間變成一塊「鐵餅」，受困20分鐘的39歲陳姓駕駛送醫仍傷重不治。當時被撞離車道的聯結車駕駛受訪時，難過地哽咽說「小轎車真的很倒楣…」

事發於21日上午11時許，後方行車紀錄器畫面顯示，當時車流量龐大，國道上所有車輛都減速，卻有一輛聯結車直直往前衝，幾乎沒有剎車、也沒有變換車道，往前方大貨車車尾追撞，「砰」地一聲，大貨車噴往右側車道飄移，聯結車還沒停，繼續撞上前方TOYOTA銀色小轎車後，又往前衝擊另2輛聯結車，導致TOYOTA瞬間被夾擊，車體嚴重扭曲成了一塊「鐵餅」。

▲聯結車國道連環5追撞，小轎車被夾成鐵餅 。（圖／記者洪正達翻攝）



連撞4車終於停下，肇事的聯結車擋風玻璃全碎、車頭嚴重凹陷，連保險桿也掉下，警消趕到時，先救出被撞開的聯結車駕駛39歲潘姓男子，胸口疼痛、意識清楚送醫；而TOYOTA陳姓男子卡在變形的車內，趴在駕駛座、已經失去呼吸心跳，緊急動用油壓剪、車絞盤拉開鐵皮，約20分鐘將人救出。

陳男先是送往國軍高雄總醫院救治，轉送長庚搶救，仍於下午2時30分左右宣告不治，他身後留有幼子，妻子趕到急診室得知噩耗，當場情緒潰堤。至於潘姓駕駛康復中，雖能言語，仍在急救間觀察中，還沒脫險。

警方調查，車禍發生在國1南向364.5公里鼎金路段，肇事的潘姓駕駛原本行駛在中外線車道，疑似未注意車前狀況，追撞上前方停滯的4輛大小車，先是撞開一輛大貨車，再往前撞擊了2輛聯結車和TOYOTA，導致小轎車當場被夾成「鐵餅」，造成2人受傷，全員皆無酒駕情形。

56歲郭姓男子當時駕駛大貨車第一輛被撞開，他接受《蘋果日報》訪問時難忍悲傷，哽咽說事發前10幾秒，車前本來還有另一輛小轎車，但因開始塞車，對方馬上又往外切走，緊接著TOYOTA就插進來，當下就在心中喊著「慘了」，沒多久就被撞開，眼睜睜目睹TOYOTA被夾殺。

▲目擊駕駛還原當時，死者10秒前插線到前方慘遇死劫 。（圖／記者洪正達翻攝）



▲小轎車39歲陳姓駕駛慘死，妻小悲慟。（圖／記者洪正達翻攝）