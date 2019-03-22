　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

聯結車國道5連撞「10秒插線死劫」成鐵餅！39歲爸被夾死…目擊駕駛淚：倒楣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

社會中心／高雄報導

國道1號（中山高）鼎金路段發生死亡車禍，4輛大車21日中午在南下364.5公里處連環追撞，肇事的聯結車駕駛疑似沒注意車前狀況，一路狂撞，一輛銀色小轎車被夾在2輛聯結車中，瞬間變成一塊「鐵餅」，受困20分鐘的39歲陳姓駕駛送醫仍傷重不治。當時被撞離車道的聯結車駕駛受訪時，難過地哽咽說「小轎車真的很倒楣…」

事發於21日上午11時許，後方行車紀錄器畫面顯示，當時車流量龐大，國道上所有車輛都減速，卻有一輛聯結車直直往前衝，幾乎沒有剎車、也沒有變換車道，往前方大貨車車尾追撞，「砰」地一聲，大貨車噴往右側車道飄移，聯結車還沒停，繼續撞上前方TOYOTA銀色小轎車後，又往前衝擊另2輛聯結車，導致TOYOTA瞬間被夾擊，車體嚴重扭曲成了一塊「鐵餅」。

▲▼ 中山高嚴重車禍 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 中山高嚴重車禍 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 中山高嚴重車禍 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 中山高嚴重車禍 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲聯結車國道連環5追撞，小轎車被夾成鐵餅 。（圖／記者洪正達翻攝）

連撞4車終於停下，肇事的聯結車擋風玻璃全碎、車頭嚴重凹陷，連保險桿也掉下，警消趕到時，先救出被撞開的聯結車駕駛39歲潘姓男子，胸口疼痛、意識清楚送醫；而TOYOTA陳姓男子卡在變形的車內，趴在駕駛座、已經失去呼吸心跳，緊急動用油壓剪、車絞盤拉開鐵皮，約20分鐘將人救出。

陳男先是送往國軍高雄總醫院救治，轉送長庚搶救，仍於下午2時30分左右宣告不治，他身後留有幼子，妻子趕到急診室得知噩耗，當場情緒潰堤。至於潘姓駕駛康復中，雖能言語，仍在急救間觀察中，還沒脫險。

警方調查，車禍發生在國1南向364.5公里鼎金路段，肇事的潘姓駕駛原本行駛在中外線車道，疑似未注意車前狀況，追撞上前方停滯的4輛大小車，先是撞開一輛大貨車，再往前撞擊了2輛聯結車和TOYOTA，導致小轎車當場被夾成「鐵餅」，造成2人受傷，全員皆無酒駕情形。

56歲郭姓男子當時駕駛大貨車第一輛被撞開，他接受《蘋果日報》訪問時難忍悲傷，哽咽說事發前10幾秒，車前本來還有另一輛小轎車，但因開始塞車，對方馬上又往外切走，緊接著TOYOTA就插進來，當下就在心中喊著「慘了」，沒多久就被撞開，眼睜睜目睹TOYOTA被夾殺。

▲▼車禍鐵餅。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 中山高車禍 。（圖／記者洪正達攝）

▲目擊駕駛還原當時，死者10秒前插線到前方慘遇死劫 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 中山高嚴重車禍。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 中山高嚴重車禍 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 中山高嚴重車禍。（圖／記者洪正達翻攝）

▲小轎車39歲陳姓駕駛慘死，妻小悲慟。（圖／記者洪正達翻攝）

ET快訊
柯P訪美團「媒體車撞車」！民車狂叭驚動警　學姐受困30分
酒駕「吊照2年」罰太重！周春米再PO文　破萬網友灌爆臉書
潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！法令紋冒出30萬人狂搜

關鍵字：國道,鼎金,鐵餅,連環撞,駕駛,車禍,追撞,聯結車,toyota

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

聯結車國道5連撞「10秒插線死劫」成鐵餅！39歲爸被夾死…目擊駕駛淚：倒楣

小黃拐飆80km撞飛天！「保時捷哥」剛停車遭衝擊　開門看爆尾賠慘了…

快訊／回收廢紙掉滿地！「液態氨槽車」閃不及　西濱公路失控翻覆

國小兒遭同學「頻繁千年殺」！媽悲訴孩子心理受創：半夜都會驚醒

新竹機車對撞！女騎士摔進貨車底　「小腿卡住」痛苦哀嚎

影片曝光！2歲童監理站「狠」摔　生父曾公開訴悲情　

部落3千瓶提神飲料空瓶　網友：嚇人啦！是有那麼累嗎？

命令洗澡不准鎖門　少女出庭：爸爸邊看邊說「沒什麼好看」

快訊／大同區轎車「切換車道」碰撞客運　側翻90度駕駛受困

快訊／民生東路驚傳「5月男嬰」無呼吸心跳！　家屬陪同急送醫

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

《大時代》馬俊麟雙胞胎兒超萌　 當爸後變憂愁：一起搭上死亡列車

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

傳播妹控遭跛腳男「灌酒性侵」　惡煞街頭談判...埋伏砍人+開4槍

蛋捲花生冰磚、抹茶瀑布蛋糕 樂華夜市5大傳統&新創美食❤

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

聯結車國道5連撞「10秒插線死劫」成鐵餅！39歲爸被夾死…目擊駕駛淚：倒楣

小黃拐飆80km撞飛天！「保時捷哥」剛停車遭衝擊　開門看爆尾賠慘了…

快訊／回收廢紙掉滿地！「液態氨槽車」閃不及　西濱公路失控翻覆

國小兒遭同學「頻繁千年殺」！媽悲訴孩子心理受創：半夜都會驚醒

新竹機車對撞！女騎士摔進貨車底　「小腿卡住」痛苦哀嚎

影片曝光！2歲童監理站「狠」摔　生父曾公開訴悲情　

部落3千瓶提神飲料空瓶　網友：嚇人啦！是有那麼累嗎？

命令洗澡不准鎖門　少女出庭：爸爸邊看邊說「沒什麼好看」

快訊／大同區轎車「切換車道」碰撞客運　側翻90度駕駛受困

快訊／民生東路驚傳「5月男嬰」無呼吸心跳！　家屬陪同急送醫

關心前隊友陳偉殷近況　鈴木一朗：台灣是個好地方

狗狗深夜狂叫擾民3年！打1999無解讓里長崩潰了　影片曝光讓網好心疼　

不再延續生涯　鈴木一朗：不想去水手以外的隊伍

好市多驚現美國大牌「超神道士鞋」！1雙1000有找　男女「趴地試穿」搶翻

聯結車國道5連撞「10秒插線死劫」成鐵餅！39歲爸被夾死…目擊駕駛淚：倒楣

川普推特語錄／經過了52年　美國該承認以色列對戈蘭高地主權了

地平論者堅信「南極冰牆」　決定組團衝一波「世界的盡頭」

鈴木一朗27年生涯「僅1次」驅逐出場　球棒比劃抗議好球帶

小黃拐飆80km撞飛天！「保時捷哥」剛停車遭衝擊　開門看爆尾賠慘了…

屋主求救「我家有蛇亂竄」！專家挖出一窩也傻眼：有45條響尾蛇

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

社會熱門新聞

硬超右轉貨車　騎士噴飛頭撞變電..

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「..

兒遭同學千年殺！媽：孩子心理受..

快訊／液態氨槽車西濱公路失控翻..

兒離家燒炭失蹤2個月…母見屍辦..

畫面曝光　「公路坦克」中山高夾..

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘..

飆車撞死3人只願賠150萬　家..

保時捷剛修好20分鐘又被撞！車..

踢爆超跑真相　少東12名車「沒..

即／承德路小黃自撞！180°翻..

機車對撞　女騎士卡進貨車底盤

浪貓橫死街頭...　警彎腰輕撫..

更多熱門

相關新聞

即／轎車碰撞客運　側翻駕駛受困

台北市大同區重慶北路三段、酒泉街口，今天（21日）晚間6時許發生一起車禍意外，一輛客運與一輛自小客車發生碰撞，造成自小客車當場側翻、40多歲女性駕駛受困。消防局接獲民眾報案後，立刻派人趕到現場，將受困女子救出，送醫時意識清楚。

不幸撞超跑超額責任險才夠賠　全台僅128萬輛車有保

騎士挨撞怒控駕駛未禮讓　真相是他逼車7次

三寶妹誤催油門　暴衝又擊落一車

即／承德路小黃自撞！180°翻肚　駕駛卡車內

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

野生「校花級藝人」現身北捷！

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

勝利夜店失身水藏800人份！喝下冒詭異動作

泥土長2根充血棒狀物！網羞恥面壁

「肺炎」阿伯搭飛機！空姐近距離接觸崩潰

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲

硬超右轉貨車　騎士噴飛頭撞變電箱重傷身亡

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

春分後回冬！冷空氣+雨變天探15℃

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

獨／歐陽龍「支持一個中國」心疼娜娜

台鐵便當驚見「黃帶紅物體」以為是青椒　結局他崩潰

超傷！「搞失蹤提分手」星座男Top4

廣州計程車命案　25歲女慘死河底

更多

最夯影音

更多

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

《大時代》馬俊麟雙胞胎兒超萌　 當爸後變憂愁：一起搭上死亡列車

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面