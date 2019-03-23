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社會 社會焦點 保障人權

吊車繩鬆脫夫婦國道下車綑綁　出家人「沒看到」撞飛2人慘死

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記者白珈陽／南投報導

國道6號南投草屯段22日發生一起死亡車禍。邱姓、傅姓夫妻將車停靠路肩，處理大型吊臂車鬆脫繩索時，遭一輛由吳姓出家人（65歲）駕駛的深色轎車撞擊，邱男（54歲）當場頭顱破裂慘死，邱妻（35歲）送醫急救不治。國道七隊組長許世儒表示，因雙方車上均無裝設行車紀錄器，相關肇事責任需交由檢察官釐清調查。

▲邱男於國道六號疑因下車處理吊車鬆脫繩索，遭吳姓出家人撞擊，當場頭顱破裂慘死。（圖／記者白珈陽攝）

▲邱男於國道六號疑因下車處理吊車鬆脫繩索，遭吳姓出家人撞擊，當場頭顱破裂慘死。（圖／民眾提供／下同）

警方調查，吳姓出家人當時載著另一名比丘要從嘉義返回埔里，因天色昏暗，未注意車前狀況，或疑車速過快，沒看到邱姓夫妻下車處理吊臂車繩索，才會撞上；邱姓夫婦案發時，僅打雙黃燈，未在車輛後方50公尺擺放三角警告標誌

▲邱姓夫婦疑因綁貨車吊臂的繩索鬆脫，兩人下車綁繩時挨撞。

▲邱姓夫婦疑因綁貨車吊臂的繩索鬆脫，兩人下車綁繩時挨撞。

南投消防局表示，22日晚6點40分接獲報案，國道6號東向10.7K過東草屯交流道不遠處，有兩名民眾滿身鮮血躺臥在地，隨即調派雙冬、草屯消防分隊趕往救援。救護人員到場後發現，邱男頭顱破裂當場死亡，邱妻滿臉鮮血，失去生命跡象，後送往埔里基督教醫院急救，依舊回天乏術。

▲傅姓女子當場失去生命跡象，送醫仍不治。

▲傅姓女子當場失去生命跡象，送醫仍不治。

吳姓出家人表示，當時不知道撞到人，只聽到「碰」一聲，然後就看到右前擋風玻璃就碎了，也不知道撞到什麼。」他開車載寺內同仁要回埔里上晚課，碰撞之後，車也失控擦撞路旁護欄，他下車查看，發現2個人躺在地上，連忙報警處理。

▲吳姓出家人駕駛車輛。

▲吳姓出家人駕駛車輛。

國號七隊初步研判，疑似因榜貨車吊臂的繩索脫落，邱姓夫妻才下車處理，吳姓出家人疑因天色昏暗，未注意車前狀況，疑似車速過快。目前雙方肇事責任交給檢方釐清中。

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關鍵字：出家人,國道,慘死,撞飛

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