客運前後夾擊小黃「秒變廂型車」　2人驚險夾困車內幸運獲救

▲國道1號北上汐止路段，1輛計程車遭後方國光客運撞，再撞上前方的福和客運，計程車遭夾擊，車頭及車尾全毀。（圖／記者陳雕文翻攝）

突發中心／新北報導

國道1號北上9.8公里處汐止路段，22日下午3時許發生連環車禍事故，1輛國光客運追撞上1輛計程車，由於撞擊力道強大，計程車再撞上前方的福和客運，被2輛客運夾在中間動彈不得，經警消搶救後，計程車內2人順利脫困無大礙。

警方初步調查，22日下午3時許該事故路段車潮眾多，車速緩慢，1輛國光客運撞上前方計程車，沒想到計程車再撞上前面的福和客運，遭2客運夾擊，車頭及車尾嚴重變形，車內1名60歲男駕駛與1名50多歲的女乘客受困在其中無法脫身。

▲1輛計程車遭後方國光客運撞，再撞上前方的福和客運，遭2客運前後夾擊。（圖／記者陳雕文翻攝）

警消抵達現場後，急忙使用破壞器材，將2人從計程車內順利救出，所幸駕駛及女乘客身上僅擦挫傷，被送往內湖三軍總醫院，2人意識清晰無大礙。國光客運連同駕駛18人無人受傷，正現場等候接駁車，另福和客運乘客已由接駁車接走，整起事故的肇事原因將進一步調查。

▲國道1號北上汐止路段，1輛計程車遭後方國光客運撞，再撞上前方的福和客運，計程車的車頭及車尾全毀。（圖／記者陳雕文翻攝）

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