清明連假前1周末「國道單一費率再7折」　北高來回省260元

▲高公局宣布，清明連假前1周休（3月30日及31日）採單一費率再7折收費。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

清明連假向來為國道春節連假以外最大車潮，今年4天假期自4月4日至7日展開，為鼓勵民眾提前掃墓分散車潮，高公局宣布，清明連假前1周末（3月30日及31日）採單一費率再7折收費，呼籲用路人可多加利用前述7折收費時段提前掃墓避壅塞。

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▲高公局副局長吳木富說，今年清明連假前一周末，通行費改為單一費率再打7折。（圖／記者賴文萱攝）

高公局表示，自103年起均於清明連假前一周末實施通行費率優惠以鼓勵民眾提前掃墓分流，經統計近幾年清明連假前一周末交通量可達到平日1.3倍，與連假交通量規模相近，需採行疏導措施維持國道服務水準。

因此，今年高公局調整收費方案，由一般日費率改為單一費率再打7折，並實施匝道儀控及開放路肩措施，另調整108年3月31日（日）國5北上高乘載管制時段為14-21時。

▲利用清明連假前一周休提早掃墓，除可避開連假車潮，通行費更採單一費率再7折。（圖／記者湯興漢攝）

經試算，若採單一費率再7折收費，小型車中長途旅次的通行費率為每公里0.63元，台北（圓山）至高雄的通行費僅213元，較一般費率的343元節省130元，也較近年清明節前1周末實施一般日費率8折（274元）優惠。

不過，這對於短途用路人費用略有增加，高公局副局長吳木富表示，該措施用意為鼓勵中長途旅次的用路人提前掃墓，建議短途用路人不要上國道而行駛地方道路，均衡各級道路使用。

▲清明連假國道收費措施。（圖／高公局提供）

另外，清明連假期間收費措施為4月4日至7日單一費率收費、4月4日至6日0-5時暫停收費及4月7日0-10時暫停收費，建議北返用路人可多利用收假日（4月7日）0-10時暫停收費時段，以避開北返尖峰車潮。